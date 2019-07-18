ظهرت الآن نتائج الصف التاسع سوريا 2019 برقم الاكتتاب والأسم علي موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy..أخيرا TAS3A SYRIA

نتائج الصف التاسع سوريا 2019 التي ينتظرها الجميع ستظهر خلال ساعات قليلة علي رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية moed.gov.sy، وذلك بعدما أعلن الموقع بشكل رسمي موعد إعلان نتيجة شهادة التعليم الأساسي في سوريا، اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت دمشق.

نتائج الصف التاسع سوريا 2019 خلال ساعات قليلة ترقبوا

أعنت وزارة التربية السورية أنه تم الإنتهاء من تصحيح كافة إجابات الإمتحانات لشهادة التعليم الاساسي في سوريا، وكان طلاب الصف التاسع سوريا 2019 ينتظرون علي أحر من الجمر نتائج إمتحاناتهم التي سهروا طويلا للإنتهاء منها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها طلاب سوريا بسبب الحرب الأهلية الموجودة هناك.

الحصول علي نتائج الصف التاسع سوريا 2019 من الموقع الرسمي

يمكن للطلاب الحصول علي نتائج الصف التاسع سوريا 2019 من خلال الدخول إلى رابط الموقع الرسمي http://moed.gov.sy/site/ والذي من خلاله يمكن للطالب بتسجيل رقم الاكتتاب الخاص به والبحث عن نتائج امتحانات الصف التاسع سوريا 2019 .

وكتبت وزارة التربية السورية عبر موقعها منذ قليل تلك الرسالة التي توضح موعد إعلان نتائج الصف التاسع سوريا 2019 :”