عاجل.. الأعلى للجامعات يصدر توجيهات جديدة بشأن التنسيق وبداية العام الدراسي 2022-2023

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد، الدكتور أيمن عاشور، اليوم في جامعة الإسكندرية، بحضور أمين المجلس الدكتور محمد لُطيف، وأعضاء المجلس، واستهل أعضاء المجلس الاجتماع للدكتور أيمن عاشور على ثقة القيادة السياسية لتوليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمل أكدوا على التعاون معه للاستمرار في جهود تحقيق التطور داخل في المنظومة، كما وجهوا المجلس لوزير التعليم العالي السابق على جهوده في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي كما قدموا له التهنئة بتوليه مهام وزارة الصحة والسكان.

تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الخطة التنفيذية لعمل تطوير داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، أهمها ملف إتاحة فرص مرتبطة باحتياجات سوق العمل، بجانب عقد شراكات مع جامعات دولية وإضافة برامج دراسية جديدة، والاهتمام بالبرامج الدراسية البينية، بالإضافة إلى تقدم الجامعات في التصنيفات الدولية، والاهتمام بملف الجودة بالجامعات بالإضافة إلى التحول الرقمي للجامعات، ودعم قوة مصر الناعمة في مجال التعليم العالي.

وأكد الوزير على ضرورة اهتمام الجامعات بالمشاركة المُجتمعية من خلال القوافل الطبية والبيطرية والزراعية بالتعاون مع مبادرة “حياة كريمة”، والعمل على بناء القدرات بالإضافة إلى زيادة جهود الجامعات في محو الأمية تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع، كما وجه بتعاون الجامعات مع مركز رعاية الموهوبين، وكذلك دعم أصحاب المواهب المختلفة، وتعميم برامج مُحددة لتلبية احتياجاتهم وتوعيتهم بمخاطر الأفكار غير السوية، لمُحاربة المفاهيم والأفكار التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية للشعب المصري.

التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة 2022

وطالب الوزير باستمرار العمل على ربط الخطط البحثية للجامعات بالتحديات التي تواجه كل إقليم تنتمي له جامعة ما بكافة المحافظات، لتحقيق التنمية الشاملة بجانب ربط منظومة البحث العلمى بالتعليم والصناعة، تنمية المشروعات القومية التنموية فى كل المجالات، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية عن طريق فتح معامل الحاسب الآلي وتقديم الدعم الفني اللازم لهم كما أنه أشاد بالجهود المبذولة لإجراء اختبارات القدرات، ومتابعتهم الدورية لها القدرات على أن تستمر خلال اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) التي ستُعقد خلال الفترة القادمة.

الاستعداد للعام الدراسي الجديد

وأكد على أهمية استمرار جهود الجامعات استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023، للانتهاء من كافة عمليات الصيانة، والتأكيد على معايير السلامة والأمان، قدم رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمُنسق العلمي لمؤتمر المناخ مُتعدد الأطراف الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، الدكتور محمود صقر خطة الوزارة لمجابهة التغيرات المناخية، لتعريف طلاب الجامعات المصرية بالتغيرات المناخية، ودعم مشروعات تطبيقية تُساهم في حل المشاكل البيئية وصون الطبيعة، واستمع المجلس إلى عرض قدمه مساعد الوزير للتحول الرقمي، الدكتور هشام فاروق الاستمرار في تطوير منظومة الشهادات الجامعية بإصدار الشهادات المؤمنة لخريجي الجامعات المصرية حيث تمت طباعة أكثر من 740 ألف شهادة في الفترة الماضية.