عاجل الآن : نتيجة الدبلومات الفنية  2019 لجميع الأقسام ( تجاري – صناعي – زراعي – تماريض فندقي ) بجميع الأقسام  وبأرقام الجلوس

ومن خلال هذا الملف والتقرير نتابع معكم نتائج طلاب الدبلومات الفنية 2019 وبأرقام الجلوس حيث أن طلاب المرحلة ثلاث سنوات وطلاب المرحلة خمس سنوات قد انتهوا من اجتياز امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع أنحاء الجمهورية ومحافظات مصر ” حيث شهدت امتحانات الدبلومات حاله من الهدوء والاستقرار وعدم سماع الشكاوى من أولياء الأمور أو الطلاب أو المرافقين للطلاب من حدوث اضطرابات، وحيث بدأت أعمال الكنترول في الكشف والتصحيح في أوراق الإجابات في جميع محافظات مصر لسرعه التحقق والكشف عنها من خلال بوابات التعليم الفني وسرعه الكشف عليها علي شبكه الإنترنت من خلال رقم جلوس الطالب والدخول علي هذا الرابط ومعرفه النتيجة لجميع أنحاء جمهوريه مصر العربية وجميع محافظات مصر.

رابط نتيجة التعليم الفني 2019 برقم الجلوس

وسيتم الحصول علي النتيجة باتباع الخطوات التالية

الدخول علي الروابط المختصة للنتيجة وهذه الرابط موجوده في الأعلى

كتابه أرقام الجلوس الخاصة للطلاب في الخانة الموجودة والمخصصة بذلك

وتحدد بنفسك القسم الخاص لكل شخص مثلا صناعي قسم كهرباء أو تبريد وتكييف أو المجال المخصص له أو تجاري أو زراعي أو صناعي أو تمريض فندقي كل طالب بتخصصه ومجال قسمه

ثم قم بالضغط علي عرض النتيجة وسيتم تحويلك إلي صفحه أخرى وبها نتيجة الطالب

ومع المتابعة بعد ذلك سنعمل جاهدين علي توفير نتائج الطلاب للدبلومات الفنية الدور الأول 2019 بالفصل الدراسي الثاني وسيتم ذلك أيضا لجميع محافظات مصر ومن الممكن في كتابه التعليقات أن يكتب ولي الأمر أو الطالب رقم الجلوس الخاص به وسنعمل جاهدين في تحقيق النتيجة له، وقد جاء في التصريحات الموثقة بانه عدم تلقي أي شكاوى من أولياء الأمور أو الطلاب بتجاوزات أو أخطاء قد حدثت في اجتياز 15 ماده او اكثر دون حدوث أي أخطاء أملائية أو حدوث اضطرابات وخوف للطلاب من المواد العلمية الخاصة بهم.

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