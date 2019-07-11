“عاجل الآن” نتائج الثالث المتوسط برقم التلميذ من خلال موقع وزارة التربية العراقية وموقع ناجح

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق، التي يترقبها يشغف أكثر من 800 ألف طالب وطالبة، اليوم ازداد البحث بكثافة على مواقع الإنترنت، عن النتائج الخاصة بالثالث المتوسط بالعراق، التي من المنتظر اعتمادها رسمياً اليوم وبعد ذلك رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وموقع ناجح للنتائج إلكترونيي بين لحظة وأخري.

أعلنت اليوم مصادر مطلعة من وزارة التربية العراقية عن إعلان نتيجة الثالث المتوسط اليوم، بعد أن تم الانتهاء من كافة أعمال المراجعات النهائية للإجابات، وأشار المصدر أن النتائج هذا العام جيدة وأفضل من العام الماضي.

نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول 2019 باسم التلميذ

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج الثالث المتوسط ستعلن اليوم الخميس 11/7/2019، من خلال عدة مواقع إلكترونية للتيسير على الطلاب، لمعرفة النتيجة وهي مواقع وزارة التربية والتعليم وموقع ناجح للنتائج.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط العراقية2019

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن نتائج الثالث المتوسط هذا العام أفضل بكثير من نتيجة العام الماضي، وسيتم فور اعتمادها اليوم رفعها مباشراً على موقع الوزارة وموقع ناجح إلكترونيي عبر الروابط التالية.

متابعينا الأحباب داخل العراق نحن معكم لحظة بالحظة، حتي إعلان النتائج وسنوافيكم بها فور رفعها على المواقع السابق ذكرها مع التمنيات بالنجاح والتفوق للجميع.