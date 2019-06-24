عاجل الآن الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي لعام 2018 -2019

لقد زادت التساؤلات والاستفسارات عن النتيجة للصف الأول الثانوي بالدور الأول من جميع الطلاب وأولياء الأمور لذلك قررت وزاره التربية والتعليم الإفصاح عن الأمر وقد خبرت به موقعنا هذا لمعرفه أخر الأخبار التي تتعلق بظهور النتيجة ولذلك فقد قررنا الإفصاح عن كل ما يتعلق ويخص النتيجة.

ولكن هل النتيجة النهائية سوف تعلق في وزاره التربية والتعليم الإلكترونية ولاكن تعلق ويتم نشرها في موقع moe.gov.eg أم عن طريق بوابه التوزيع الإلكترونية أم سترسلها الوزارة عن طريق التابلت الخاص بكل طالب والمسجل عليه الكود السري الخاص بكل طالب أو طالبه ولكن من خلال موقعنا هذا سوف نوفر لك كل الروابط المتعلقة بالنتيجة ومعرفه أخر ظهور لها وكيف ستؤخذ وطريقه معرفه النتيجة.

وسوف يقوم موقعنا هذا بالإجابة لكل الاستفسارات التي تريدون التساؤل عنها حيث رأي موقعنا أن كثره الحيرة والتساؤلات لدي الطلاب وجميع أولياء الأمور وبدا القلق يتكاثر عند الجميع فنريد من جميع الطلاب في أنحاء الجمهورية التزام الهدوء ولا داعي للقلق فسنتعرف سويا أسباب تأخر ظهور النتيجة حتي الآن

أسباب تأخر ظهور النتيجة

قررت وزاره التربية والتعليم الخاصة بالتعليم الإلكتروني أن يدققون في عمليه التصحيح بشكل جيد وممتاز حتي يتم الانتهاء من تأدية التصحيح بشكل دقيق حتي يكون كل طالب في المكان المتميز الذي يستحقه وإعطاء كل طالب متفوق حقه وأيضا الطالب الذي لم يجتهد ولا يبذل أي تعب ومجهود سوف ينال المكانة الخاصة به ولكن من خلال مصادرنا صرحت لنا وزاره التربية والتعليم أن الامتحان كان في مستوي الطالب الجيد وان نسبه النجاح مكتسحه بفضل الله ونسبه النجاح لطلاب الصف الأول الثانوي 95% وان كل طالب يستعد علي آخر الشهر ليونيو لمعرفه ظهور النتيجة داخل الرابط

وأيضا يطمئن ولي أمر الطالب بالنسبة للدخول لمعرفتها من خلال الموقع هو اتباع الخطوات وإدخال الكود السري الخاص بكل طالب داخل الخانة التي يراها من خلال الرابط ثم ينتقل إلي الصفحة التالية ويضغط علي ظهور النتيجة فسوف تظهر له في صفحه جديده وأيضا يمكنكم وضع الرقم الخاص والكود السري لكل طالب في التعليقات والموقع يتكفل بظهور النتيجة لكم .

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