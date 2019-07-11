ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس للشعبتين العلمية والأدبية من موقع وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم المصرية مساء اليوم سوف تقوم بانعقاد مؤتمر صحفي من قبل الوزير لكي يقوم باعتماد نتائج الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في كافة المحافظات، لكي يعلن عن نسب النجاح والأوائل في مصر، حيث يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي العام عن طريق رقم الجلوس والاسم، ولكن يلزم عليكم الدخول أولا على مواقع التي سوف تنشر حقوق نشر نتائج الامتحانات في مختلف الشعب التعليمية سواء كانت الأدبية أو العلمية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم الروابط الإلكترونية الخاصة بموقع وزارة التربية والتعليم لكي نوفر عليكم عناء الجهد والبحث عنهم نقدمها لكم مجانا وحصريا على موقع نجوم مصرية .

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس

مصدر مسئول من داخل وزارة التربية والتعليم المصرية، بانه سوف تعلن نتائج الثانوية العامة مساء اليوم، لذا يجب على جميع الطلاب الاستعداد للدخول على موقع الوزارة وبوابة الثانوية العامة الإلكترونية من اجل استخراج نتائجكم، لكي تستطيعوا معرفة النتيجة برقم الجلوس .

بات قريباً الانتهاء من تحميل ملفات الناجحين بالشهادة الثانوية العامة، حيث ستكون جميع أسماء الطلاب والطلبات متاحة خلال الساعات القليلة القادمة على موقع الوزارة، حيث سنقوم بإرفاق الروابط لكم الآن لكي تقوم بالدخول مباشرة على رابط استعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس .

بوابة الثانوية العامة تعتبر بوابة الإلكترونية رسمية وموثوقة من قبل وزارة التربية والتعليم حيث يمكنكم الدخول على الرابط الذي رفقناه لحضراتكم بعالية من اجل الاستعلام عن نتائج الامتحانات برقم الجلوس، مع تمنياتنا لكم بالنجاح للجميع إليكم الرابط للحصول على النتائج www.moe.gov.eg .

موقع وزارة التربية والتعليم

يمكنكم ترك أرقام الجلوس الخاصة بكم في التعليقات التي بالأسفل هذا التقرير، لكي تحصلوا على نتائج الثانوية بأسرع وقت، يرجي كتابة بياناتكم بشكل صحيح، وحين اعتماد نتائج الثانوية العامة سوف نقوم بجلب لكم الدرجات في كل مادة والمجموع الكلي، نتمنى للجميع الطلاب النجاح والتوفيق.