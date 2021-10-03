ظهور نتائج السادس إعدادي 2021 الدور الأول بالعراق عبر موقع ناجح أو نتائجنا

بعدما صرحت وزارة التربية العراقية في الأيام الماضية عن اقتراب إظهار نتائج السادس إعدادي 2021 الدور الأول، ها هي اليوم وعبر موقع ناجح ونتائجنا تكشف عن إمكانية التعرف على نتائج 6 إعدادي (علمي، أدبي، مهني، أحيائي، تطبيقي) بأسهل الطرق، وجاء هذا بعدما اكتملت أعمال التصحيح ووضعت درجات الطلاب في كافة مدارس الثانوية العامة، وبعموم مديريات التربية للدراسة الإعدادية، عبر التراب الوطني العراقي وفي كل المحافظات، البصرة، نينوى، أربيل، حلبجة، النجف، الأنبار، ديالى، المثنى، القادسية، ميسان، واسط،كركوك…. وسنتطرق في موقعنا “نجوم مصرية”، وفي مقالنا هذا إلى كيفية الحصول على نتائج الصف 6 إعدادي 2021 الدور الأول.

نتائج السادس إعدادي 2021 الدور الأول

تستطيع التعرف على نتائج السادس إعدادي 2021، بطريقتين أو عبر موقعي ناجح ونتائجنا وذلك باتباع الخطوات التي سنذكرها الآن:

في البداية قم بالولوج وتصفح موقع ناجح الرسمي.

يمكنك الدخول أيضا عبر رابط الموقع نتائجنا.

ثالثا عليك بالضغط على ما تبحث عنه وهو “نتائج السادس إعدادي 2021”.

ثالثا قم بالضغط على ’’تنزيل’’ المرافقة لاسم محافظتك

أخيرا ستتمكن من تحميل كشوف النتائج pdf تجدفيها قائمة أسماء المترشحين ودرجاتهم في كل مادة.

ختاما لمقالنا عن رابط ونتائج الصف السادس إعدادي 2021

وضحنا في مقالنا هذا على موقعنا الغني عن التعريف “نجوم مصرية” نتائج الصف السادس الإعدادي 2021 الدور الأول ، بالإضافة إلى كيفية تحميلها في ملف pdf بالتفصيل ولأي استفسار أو لتوضيح أكثر اترك لنا تعليق.