نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة 2019 و التى ينتظرها الآن آلاف من طلاب الصف الثالث الثانوى العام، فى جميع المدارس الثانوية بمصر، اقتربت من الظهور، حيث سيعتمدها مساء اليوم السبت 13 يوليو 2019 وزير التربية والتعليم المصرى دكتور طارق شوقى ، و سيعلن رسمياً النسبة المئوية للنجاح هذا العام، وسوف يتم رفع النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم، والمواقع الأخرى المخصصة، كانت امتحانات الثانوية العامة كانت قد بدأت في شهر يونيو و استمرت حتى أوائل شهر يوليو الحالى، وقد تمت التصحيح فى أقل وقت ممكن، حيث تم الانتهاء من المراجعة ورصد الدرجات ، ليتم اليوم اعلان النتيجة لكل الطلاب، وسوف يتم اعلانها غدا فى المدارس، فى جميع محافظات مصر.

نتيجة الثانوية العامة الدور الأول

يمكن لجميع الطلاب فى الثانوية العامة الدور الأول 2018 الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال هذه الروابط المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، ومن خلال رابط موقع اليوم السابع وابط موقع فيتو

أولا رابط موقع وزارة التربية والتعليم

http://natega.thanwya.emis.gov.eg )/ )

ثانيا موقع اليوم السابع

http://natega.youm7.com ) / )

ثالثا موقع: فيتو

(http://natiga.vetogate.com/ )

سنتابع معكم ظهور نتيجة الدور الأول للثانوية العامة 2019 التى سوف يتم إعلانها اليوم السبت 13 يوليو 2019 ، و سيعتمدها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى دكتور طارق شوقى،وسوف نتابع معكم فى حالة ظهور روابط أخرى لنتيجة الثانوية العامة ويمكن لطلاب الثانوى العام ترك رقم الجلوس فى التعليقات.