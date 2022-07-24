“ظهرت رسميا √”.. نتيجة شهادة الاساس 2022 برقم الجلوس في جميع محافظات السودان

نتيجة شهادة الاساس 2022 برقم الجلوس التي يبحث عنها عدد كبير من الطلاب الذين خاضوا امتحان الاساس التي بدأت منذ 22 مايو واستمرت حتى نهاية الشهر، وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم السودانية رابط الكتروني خاص لاستخراج نتيجة الاساس باستخدام رقم الجلوس، ومن المتوقع أن يكون هناك بث مباشر للمؤتمر الصحفي الذي سينعقد على الهواء مباشرة، وبمجرد أن ينتهي المؤتمر سيتم عرض معلومات نتائج الاساس وسنعرض لكم رابط استخراج نتيجة الاساس في هذا المقال.

نتيجة شهادة الاساس 2022 برقم الجلوس

استطاع عدد كبير من الطلاب الذين يزيد عددهم عن 200000 طالب اجتياز امتحان شهادة الاساس في ولاية الخرطوم، وتعد شهادة الاساس من أهم الشهادات في حياة الطلاب لأنها تحدد من سينتقل لخوض مرحلة التعليم الأساسي.

ووردت أنباء عديدة تفيد أن مرحلة تصحيح الامتحانات ورصد درجات الطلاب قد انتهت بالفعل ونحن الأن بصدد انتظار رفع نتيجة شهادة الاساس 2022 برقم الجلوس إلى الموقع الرسمي للوزارة.

تم نقل نتائج التصحيح إلى السيد زكريا محمود مدير القياس والتقويم، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي لإدارة التعليم في ولاية الخرطوم سيتم إذاعته على الهواء مباشرة، في نهاية المؤتمر سيقوم دكتور قريب الله محمد برفع النتائج إلى الموقع الرسمي لعرضها

خطوات استخراج نتيجة شهادة الاساس 2022 برقم الجلوس

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي الإلكتروني سيتمكن جميع الطلاب من الحصول نتيجة شهادة الاساس 2022 برقم الجلوس من خلال الخطوات التالية:

في البداية يجب على الطالب التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية لتصفحه.

في الشاشة الرئيسية سيظهر اختيار النتائج لذا يجب الضغط عليها للانتقال إلى الخطوة التالية.

سيطلب الموقع من الطالب أن يقوم بإضافة رقم الجلوس والاسم لذلك على الطالب أن يقوم بكتابة البيانات التي يطلبها الموقع.

ثم اضغط على عبارة “بحث للإعلان عن تفاصيل النتائج” وسيقوم الموقع بعرض النتائج المطلوبة، كما يمكن للطالب طباعة النتيجة حتى يرفقها مع الأوراق اللازمة للتقديم إلى الجامعة.

وفي الختام نؤكد أن وزارة التعليم السودانية قد حققت نسبة نجاح عالية في شهادة الاساس لهذا العام، وبذلك يمكن للطالب استخراج نتيجة شهادة الاساس 2022 برقم الجلوس من خلال الخطوات التي تمت الإشارة إليها في هذا المقال ونرجو النجاح لجميع الطلاب.