ظهرت حالياً.. moe.gov.sd رابط نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

‏ينتظر العديد من الطلاب والطالبات ظهور نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 ‏خلال الساعات القادمة والتي سيتم عرضها مباشرة خلال المؤتمر المقرر انعقاده يوم الأحد الذي يوافق 24 من شهر يوليو 2022 كما أنه ‏تم اعتماد نتائج الصف الثامن لعام 2022 بولاية الخرطوم ولم يبقى سوى الإعلان عنها برغم انه تم الإعلان عن النتائج ‏خلال الولايات الأخرى ‏والتي تتضمن ولاية نهر النيل وولاية الجزيرة وولاية وسط دارفور والقضارف ‏ولاية البحر الأحمر و الولاية الشمالية ‏سيتم وضعها لكم على الموقع الإلكتروني الخاص بنتيجة الأساس الاستعلام عنها results.esudan.gov.sd ‏وخلال السطور القادمة سوف نوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بموضوع النتيجة وكيفية استخراجها تابعوا التفاصيل.

نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022

‏عقب الانتهاء من عمليات تصحيح اوراق المواد الدراسية للطلاب والطالبات الان ظهرت نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 ‏بعد الانتهاء من عملية تدقيق الأوراق الخاصة بالمواد الدراسية و الانتهاء من مراجعة جميع المواد خلال 17 يوليو سيتاح لكافة الطلاب بدولة السودان إعلان نتيجة الصف الثامن لعام 2022 بولاية الخرطوم ‏بداية من يوم الأحد وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالنتيجة وللاستعلام اتبع هذه الخطوات الأتية:

‏أولا ‏قم بالدخول مباشرة على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم بدولة السودان.

‏ثم قم بالنقر على خانة نتائج الصف الثامن 2022 بولاية الخرطوم.

‏يجب أن يقوم الطالب بكتابه اسم الولاية التابع له ويقوم باختيار نتيجة شهادة الأساس الخرطوم.

‏ثم بعدها يقوم الطالب بكتابه رقم الجلوس في المكان المخصص له وبعدها يقوم بكتابه رمز التحقق المرئي.

‏والخطوة الأخيرة يقوم الطالب بالضغط على أيقونة البحث وينتظر قليلا إلى أن تظهر نتيجته.

نتائج الصف الثامن بولاية الخرطوم لعام 2022

‏عقب الانتهاء من تصحيح اوراق المواد الدراسية للطلاب والطالبات سيتم عرض نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 ‏ذلك خلال المؤتمر الذي سبق وأن تحدثنا عنه ليبدأ بعدها الطلاب والطالبات في الاستعلام عن النتائج وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم التابعة لدولة السودان وذلك عن طريق رابط نتيجة شهادة الأساس لعام 2022 moe gov sd و ‏بالنسبة للامتحانات الخاصة في نتيجة شهادة الأساس بدولة السودان تم العقدتها خلال يوم 22 من شهر مايو حتى يوم 30 من نفس الشهر و عدد الطلاب والطالبات الذين اجتازوا الامتحانات يصل إلى 2000 طالب وطالبة ‏وذلك خلال 1221 مركز.