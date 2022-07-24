ظهرت حالاً.. نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 result.esudan.gov.sd بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

قد يستعد آلاف الطلاب لظهور نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 خلال الساعات القليلة القادمة والتي سيتم تحديد موعدها في المؤتمر الذي سيعقد اليوم الأحد 24 يوليو 2022، حيث تمت المراجعة النهائية والتدقيق على تصحيح الامتحانات ولكن قد بقي الإعلان عنها فقط، بينما هناك بعض الولايات التي تم الإعلان عنها ومنها محافظات الجزيرة، ونهر النيل، والبحر الأحمر، وشمال ووسط دارفور، والقضارف، لذا ستتمكن من الاستفسار عنهم إلكترونيًا من موقع results.esudan.gov.sd، وقد نتعرف معاً اليوم عبر موقعنا الخاص بالتفاصيل المتعلقة بنتائج شهادة الاساس وكيفية الحصول على النتائج.

نتائج الصف الثامن 2022 ولاية الخرطوم

بعد إتمام جميع الامتحانات والتأكد من عمليات التصحيح، تم الاتفاق على عرض نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022، ومن خلال الاجتماع الذي سيتم انعقاده سيتم عرض الرابط إلكترونياً لمعرفة درجاته الامتحانات التي أقيمت في 22 من بداية مايو إلى 30 من الشهر، حيث يقدر عدد الطلاب الذين اجتازوا الامتحان بحوالي ألفي وهذا في 1221 مكانًا.

بينما قامت وزارة التربية والتعليم بنشر النتائج في الدولة السودانية بشكل فردي، حيث يختلف آخر موعد للامتحان ويعتبر هو العام الأخير للمستوى الابتدائي في النظام القديم، لأن المكتب سيستخدم النظام الجديد للثانوية في السودان من العام الدراسي المقبل.

كما يعتبر الامتحان الأساسي للنقل من ابتدائي إلى المتوسط مفصلاً ومحدداً معتبراً أنه السنة الأخيرة للمرحلة الابتدائية التي تنتهي بالصف الثامن، ثم سيصبح المستوى ثلاثة مستويات حسب السلم التعليمي (3.3.6) (ابتدائي، متوسط، ثانوي).

رابط نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم

بعد انتهاء جميع عمليات التصحيح، يرغب الطلاب وأولياء أمورهم الآن من معرفة نتائج شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022، حتى يتم الاطمئنان على درجات الامتحانات، والاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد، لذلك للاستفسار عن النتائج الكترونيا اتبع الخطوات التالية: