ظهرت الأن .. نتائج الصف التاسع في سوريا 2019 برقم الإكتتاب والأسم عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

ظهرت نتيجة شهادة الصف التاسع الأساسي في سوريا للعام الدراسي الحالي 2019 الدور الأول،اليوم الجمعة الموافق 19-7-2019،عقب إعلان وزارة التربية عن نتائج الإمتحانات في كافة محافظات السورية،وذلك عبر الموقع الرمسي للوزارة .

وخلال الساعات الماضية، تزايدات عمليات البحث عبر محرك جوجل،على رابط نتيجة شهادة الصف التاسع الأساسي في سوريا للعام 2019، بمختلف المدن ومحافظات السورية، ومن خلال هذا التقرير نقدم لكم رابط النتيجة للآلاف من الطلاب والطالبات بسوريا، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق.