ظهرت الآن: نتيجة الصف السادس الإعدادي بالعراق 2022
إنتهت فترة الامتحانات وبدأ الطلاب يترقبون ظهور نتائج السادس الاعدادي بالعراق ويتم الحصول على النتيجة عن طريق الدخول على رابط موقع وزارة التعليم بالعراق، ومن المعروف أن وزارة التعليم بالعراق تحرص دائمًا على مستقبل ومصلحة الطلاب لذلك يتم إضافة بعض الدرجات المساعدة للطلاب لزيادة نسبة النجاح وأعلنت الوزارة التقرير الخاص بها وأكدت أن نسبة النجاح لهذا العام مرضية لجميع الطلاب وسيتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة وجمع درجات الطالب.
نتائج السادس الاعدادي بالعراق
تتبع الوزارة تدرجات في خطوات الإعلان عن النتائج حيث أنه في البداية:
- تعلن الوزارة بدء عمليات الامتحانات وإعلان الجدول الخاص بالمواد الذي يقوم الطالب بأدائها وتهيئ وتقوم الوزارة بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب.
- بعد الانتهاء من موعد أداء الامتحانات تبدأ بعد ذلك مرحلة التصحيح والمراجعة وجمع الدرجات.
- يتم بعد ذلك إعلان أسماء الطلبة الأوائل ويتم تكريمهم من قبل الوزارة.
- يتم بعد ذلك رفع النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة.
- يستطيع الطالب أيضًا الحصول على النتيجة الخاصة به من المدرسة التابع لها الطالب.
- أكدت الوزارة أن عمليات سير الإمتحانات للصف السادس الإعدادي والتصحيح وجمع الدرجات تم بدقة ونزاهة وكل طالب يحصل على الدرجات الخاصة به دون تحيز.
رابط نتيجة السادس الإعدادي العراق
يتم الحصول على نتائج السادس الاعدادي بالعراق عن طريق بعض الخطوات وهي:
- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم بالعراق.
- يتم الحصول على النتيجة عن طريق إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.
- إختيار التخصص الذي يدرسه الطالب سواء كان أحيائي أو أدبي أو تطبيقي.
- تحديد المحافظة التابع لها الطالب.
- يتم عرض النتائج للمواد المقررة للطالب وتكون عبارة عن خانتين الأولى تم النشر والثانية لم يتم النشر بحسب المحافظة التابع لها الطالب وموعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة.
- يستطيع الطالب تقديم الشكاوى ومطالبة إعادة التصحيح وتتولى الوزارة الأمر.
هل طالب الثانويه العامه الحاصل على مجموع المرحله الأولى ولكن عنده دور تانى فى ماده بعد نجاحه فى الدور الثاني وعند التقديم للتنسيق في المرحلة الثالثه يحق له التقدم لكليات المرحله الأولى المناسبه لمجموعه او لا يجوز.
النجاح انشاء الله
وبعلا المراتب