ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات

تعم الفرحة محافظات مصر في هذا الوقت من العام، حيث يشهد هذا الشهر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في جميع المحافظات المصرية تباعا، فور انتهاء الطلاب من خوض معركة امتحانات الصف الثالث الإعدادي والذي يعتبر حلقة هي الأهم على الإطلاق من مراحل التعليم الأساسي، وانتهاء المعلمين وطاقم التدريس من أداء أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات، تبدأ نتيجة الشهادة الإعدادية في الظهور، ويبدأ كذلك الطلاب وأولياء الأمور في الاطمئنان بخصوص الدرجات، والتجهيز لمرحلة الثانوي والتنسيق الخاص به.

لذلك نحن اليوم بصدد تناول لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في جميع المحافظات، وخطوات الوصول إلى النتيجة، متمنيين النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المصريين من جميع المحافظات.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 جميع المحافظات

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني في المحافظات المصرية تباعا، ويتم الإعلان عنها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي فور ظهورها واعتمادها من قبل المحافظ، ويمكن الوصول إليها عبر اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بتسجيل الدخول إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي الرسمي والتابع لوزارة التربية والتعليم

قم باختيار نتائج صفوف النقل من القائمة الأساسية للحصول على نتيجة 3 ع

قم بإدخال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به كاملا

قم بملء خانات الرقم القومي الخاص بالطالب والمكون من 14 رقما والذي يوجد في شهادة الميلاد الرسمية

قم باختيار العام الدراسي الحالي 2021 – 2022

قم بالضغط على زر استعلم الآن

تظهر لك النتيجة في الحال فور ظهورها في المحافظة التي يتبعها الطالب

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني محافظة القاهرة

وبعد أداء الامتحانات في مواعيدها ثم ظهور النتائج، يبدأ الطلاب الراسبين والذين لهم حق إعادة الامتحانات في اختبارات الدور الثاني من العام الدراسي 2021 2022 في شهر يوليو وأغسطس بحسب المواعيد المقررة من وزارة التربية والتعليم، ثم تظهر النتائج للطلاب عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي الرسمي والتابع لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ويتم احتساب درجات امتحان الدور الثاني من أجل لحاق الطلبة بتنسيق الثانوي العام، والذي يظهر نسبة عالية هذا العام في المحافظات نظرا لنسبة نجاح طلاب الصف الثالث الإعدادي الكبيرة جدا والغير مسبوقة.