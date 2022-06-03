“ظهرت الآن”.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في القاهرة والمحافظات بالرابط الرسمي
سيطرت المحركات البحثية على الأكثر بحثاً، نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، وذلك بمختلف محافظات مصر حيث تتوازى النتائج بين محافظة والأخرى، وذلك عدا محافظة الجيزة التي سبقت جميع المحافظات، بالامتحانات وأيضاً بالنتيجة، والآن حان موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الجيزة، وأيضاً جميع المحافظات التي لم تظهر بها النتيجة حتى الآن، ونواصل دعم الطلاب وأولياء الأمور هنا في نجوم مصرية، ونستعرض لكم نتيجة الشهادة الإعدادية، بمختلف محافظاتها، والقاهرة بشكل خاص، حيث أن النتيجة أصبحت متاحة للجميع من قبل أسر أولياء الأمور في القاهرة، وإليكم التفاصيل وكيف تحصل على النتيجة.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس في القاهرة وجميع المحافظات
ونواصل تقديم خدمات النتيجة أول بأول وكالعادة كل عام، ولأكثر من عقد من الزمان، وسوف نستمر وعد منا بأن نستمر بتقديم النتائج لجميع الطلبة، وأليكم اليوم روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، في القاهرة وجميع المحافظات، وذلك تيسيراً منا على الطلبة وأولياء الأمور، والنتيجة أصبحت متاحه في عدة محافظات مثل الجيزة والقاهرة ودمياط، وأيضاً بني سويف والدقهلية وكفر الشيخ وأسوآن.
خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالرقم القومي
- قم بالدخول على موقع نتائج الشهادات الإعدادية.
- اختر قسم نتائج الطلاب.
- اختر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022
- قم بكتابة رقم الجلوس أو الرقم القومي الخاص بالطالب.
- اضغط على عرض النتيجة وسوف تظهر أمامك.
وبالتوفيق لجميع الطلاب من أبنائنا وبناتنا في جميع المحافظات.
دنيا علي انور
ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا
ظهرت النتيجه
مظهرتش لا
حسن محمد حسن الصياد
مع خالص تحياتي واحترامي لك سيدتي الجميلة ميس ريم عبد الهادي .
وأتمنالك دوام التقدم والتوفيق والنجاح الدائمين .
نتجه الصف الثالث الاعدادي الترم التاني