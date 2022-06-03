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“ظهرت الآن”.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في القاهرة والمحافظات بالرابط الرسمي

ريم عبد الهادي

سيطرت المحركات البحثية على الأكثر بحثاً، نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، وذلك بمختلف محافظات مصر حيث تتوازى النتائج بين محافظة والأخرى، وذلك عدا محافظة الجيزة التي سبقت جميع المحافظات، بالامتحانات وأيضاً بالنتيجة، والآن حان موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الجيزة، وأيضاً جميع المحافظات التي لم تظهر بها النتيجة حتى الآن، ونواصل دعم الطلاب وأولياء الأمور هنا في نجوم مصرية، ونستعرض لكم نتيجة الشهادة الإعدادية، بمختلف محافظاتها، والقاهرة بشكل خاص، حيث أن النتيجة أصبحت متاحة للجميع من قبل أسر أولياء الأمور في القاهرة، وإليكم التفاصيل وكيف تحصل على النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بجميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس في القاهرة وجميع المحافظات

ونواصل تقديم خدمات النتيجة أول بأول وكالعادة كل عام، ولأكثر من عقد من الزمان، وسوف نستمر وعد منا بأن نستمر بتقديم النتائج لجميع الطلبة، وأليكم اليوم روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، في القاهرة وجميع المحافظات، وذلك تيسيراً منا على الطلبة وأولياء الأمور، والنتيجة أصبحت متاحه في عدة محافظات مثل الجيزة والقاهرة ودمياط، وأيضاً بني سويف والدقهلية وكفر الشيخ وأسوآن.

“ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة برقم الجلوس

“استعلم فوراً”.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 الترم الثاني عبر موقع النتيجة الرسمي

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالرقم القومي

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية
  • قم بالدخول على موقع نتائج الشهادات الإعدادية.
  • اختر قسم نتائج الطلاب.
  • اختر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022
  • قم بكتابة رقم الجلوس أو الرقم القومي الخاص بالطالب.
  • اضغط على عرض النتيجة وسوف تظهر أمامك.

وبالتوفيق لجميع الطلاب من أبنائنا وبناتنا في جميع المحافظات.

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ريم عبد الهادي

شكراً لتشريفكم صفحتي معاكم ريم عبد الهادي
محررة ومدونة في نجوم مصرية وعدة مواقع أيضاً ...
بدأت عملي كباحثة في كتابة الأبحاث العلمية ومن ثم انتقلت إلى المساهمة في إعداد الرسائل العلمية ثم انتقلت للنشاط الإلكتروني ...
أتمني أن يحوز ما اكتب إعجابكم وأتقبل نقدكم شكراً ... ريم


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7 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    دنيا علي انور

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  2. غير معروف يقول

    ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا

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  3. ايمان اسامه عبدالحميد زهران يقول

    ظهرت النتيجه

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  4. ياسين يقول

    مظهرتش لا

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  5. غير معروف يقول

    حسن محمد حسن الصياد

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  6. عبدالحميد محمود يقول

    مع خالص تحياتي واحترامي لك سيدتي الجميلة ميس ريم عبد الهادي .
    وأتمنالك دوام التقدم والتوفيق والنجاح الدائمين .

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  7. سماح شريف فاروق فتيان يقول

    نتجه الصف الثالث الاعدادي الترم التاني

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