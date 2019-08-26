ظهرت الآن | نتيجة الدور الثاني الدبلومات الفنية 2019 م .. بالاسم ورقم الجلوس

بدأت منذ أيام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019م، نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات في جميع التخصصات وكافة الشعب، (تجاري – صناعي – زراعي – فندقي )، وبدأت بعدها أعمال التصحيح والتجميع والرصد والمراجعة النهائية من قبل كنترول الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، بسرعة ودقة متناهية، حتى يطمأن الطلاب وأولياء أمورهم على نتيجة الدور الثاني الدبلومات الفنية 2019م .

موعد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم أنه سيتم اعتماد نتيجة ملاحق الدبلوم كل الأقسام اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2019م، على أن يتم رفعها على موقع بوابة التعليم الفني، وعليه فإنه يتسنى لجميع الطلاب في كل اقسام التعليم الفني على مستوى الجمهورية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019م، خلال ساعات من الآن، لينخرط الطلاب في سوق العمل، ولا سيما أن سوق العمل في حاجة ماسة إلى العمالة الفنية المتخصصة .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطًا خاصًا بنتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019م، والتي ينتظرها الطلاب وأولياء أمورهم بشغف كبير حتى تقر أعينهم، ويستطيع الطلاب الدخول بوابة التعليم الفني، التي تتيح نتائج الطلاب في الدبلومات الفنية في جميع الأقسام، الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي، الذين لم يوفقوا في الدور الأول، وما عليهم سوى الدخول على الرابط التالي : ( نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 ) .

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019

الدخول إلى البوابة المصرية للتعليم الفني .

تحديد الشعبة التابع لها ( تجاري-صناعي-زراعي-فندقي) .

كتابة رقم الجلوس .

الضغط على عرض النتيجة .

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