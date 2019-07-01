ظهرت الآن… نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر موقع “بوابة التعليم الفني”

بعد انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني… ظهرت الآن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2019، حيث قد اعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأستاذ “طارق شوقي” في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتائج الدبلومات الفنية على انه تم اعتماد النتيجة وإعلان أسماء الطلاب الأوائل في الدبلومات الفنية، كما اكد أيضا الوزير في المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة على أن نتيجة الدبلومات الفنية سوف تظهر فقط عن طريق موقع نتيجة الدبلومات الفنية موقع “بوابة التعليم الفني”، واكد أيضا أن نتيجة الدبلومات الفنية بجميع التخصصات سوف تظهر أولا عبر الإنترنت عبر موقع بوابة التعليم الفني ثم يمكن لطالب الدبلوم الحصول على الشهادة الورقية من مدرسته يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء حيث ستكون الشهادة متوفرة في بعض المدارس من يوم الثلاثاء وبعض المدارس من يوم الأربعاء، كما يسعد موقع نجوم مصرية أن يسهل لكم خدمة العثور على روابط نتيجة الدبلومات الفنية كما موضح في الفقرة القادمة.

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019

رسميا ظهرت الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 و يمكنك الحصول عليها عن طريق موقع “بوابة التعليم الفني“، حيث قد ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية لجميع أقسام التعليم الفني 3 و 5 سنوات مثل (نتيجة الدبلوم الصناعي / نتيجة الدبلوم الزراعي / نتيجة الدبلوم التجاري / نتيجة الدبلوم الفندقي / وجميع الأقسام الأخرى ).

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 : موقع بوابة التعليم الفني

إذا لم تستطيع الحصول على النتيجة يمكنك ترك رقم الجلوس الخاص بك والقسم في التعليقات بالأسفل وفريق نجوم مصرية يجلبها لك.

خطوات الحصول على النتيجة عبر موقع “بوابة التعليم الفني”

من خلال هذه الفقرة سوف نطلعك على خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من خلال الموقع الخاص بالنتيجة وللحصول على النتيجة بدون مشاكل اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع بوابة التعليم الفني من هنا . يظهر لك الموقع كما يلي :- يظهر لك في الموقع خانتين الأولى “اختر النوعية” والثانية “رقم الجلوس”، في الخانة الأولى تختار نوع تخصصك والخانة الثانية تكتب رقم الجلوس الخاص بك – ثم تضغط على زر “عرض النتيجة”