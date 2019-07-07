نتيجة الثانوية العامة 2019 | نتيجة الثانوية برقم الجلوس أو الاسم عن طريق رابط النتيجة فور ظهورها

نتيجة الثانوية العامة 2019 على موقع اليوم السابع وموقع وزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة سيتم عرضها فور ظهورها، يذكر أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي سوف يعتمد نتيجة أوائل الثانوية العامة 2019 قريباً جداً، وسوف يتم ظهور نتيجة الثانوية العامة بجميع شعبها في اليوم اللاحق لأوائل الثانوية العامة 2019.

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2019

وأكد مصدر مسئول أن نتيجة الثانوية العامة 2019 قد سجلت مؤشرات أولية نسبة النجاح وصلت تقريباً 75% هذا العام، وأن نسب النجاح في المواد التعليمية جاءت كالتالي:

نسبة النجاح باللغة العربية وصلت إلى 95.9%.

واللغة الأجنبية الثانية 98.8%

واللغة الأجنبية الأولى 88.2%

والفيزياء 80.7%

والتاريخ إلى 77.9%

والأحياء 89.6%

والجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل 90.2%

واستاتيكا وديناميكا 90.9%

والجغرافيا 94.6%

والكيمياء 75.1%

نتيجة الثانوية العامة 2019

لمعرفة نتيجة الثانوية العامة بالاسم أو رقم الجلوس على موقع اليوم السابع أو موقع مصراوي أو موقع وزارة التربية والتعليم على الروابط التالية

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ومبروك لجميع أولادنا بالنجاح والتوفيق

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نتيجة الثانوية العامة 2019

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نتيجة الثانوية العامة 2019

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