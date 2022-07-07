ظهرت الآن عبر رابط وزارة التربية والتعليم السورية.. نتائج البكالوريا 2022 برقم الاكتتاب

أعلن أحد المصادر المسئولة بوزارة التعليم بجمهورية سوريا عن ظهور نتائج الثانوية العامة السورية، وذلك بعد طول انتظار وحالة من الشوق والترقب من الطلاب والطالبات وأولياء امورهم معرفة نتائج وذلك لأن مرحلة البكالوريا تعتبر أهم مرحلة انتقالية في التعليم بسوريا، حيث أنها تحدد مستقبل الطالب والجامعة التي سيلتحق بها بالإضافة إلى التخصص الذي سيعمل به لاحقًا بعد التخرج من الجامعة، ونود أن نطمئن الطلاب بأن النتيجة جاءت بنسبة نجاح عالية هذا العام.

طرق الحصول على النتيجة

من أجل التيسير والتسهيل على طلاب الصف التاسع السوري أتاحت الوزارة عدة طرق يمكن من خلالها الحصول على نتائج البكالوريا بكل سهولة، والطريقة الأولى هو أن الوزارة أتاحت تطبيق إليكتروني خاص بأجهزة الأندرويد يمكن للطالب تحميله من متجر جوجل بلاي وفور ظهور النتيجة سيتم إرسالها للطالب من خلال هذا التطبيق وذلك بعد أن يقوم الطالب بالتسجيل عبر هذا التطبيق، أما الطريقة الثانية وهى الأكثر سهولة حيث أتاحت الوزارة موقع الكتروني خاص بها للإعلان عن نتائج الثانوية العامة بسوريا لجميع الشعب التعليمية.

طرق الاطلاع على نتيجة البكالوريا السورية 2022

يمكنك عزيزي الطالب أن تحصل على نتيجة الخاصة من خلال الدخول على رابط وزارة التعليم السورية واختيار الشعبة التي تنتمي إليها، وبعد ذلك عليك إدخال اسمك كاملا ورقم الاكتتاب الخاص بك، بعد ذلك كل ما عليك ما إلا الضغط على كلمة بحث أو إظهار النتيجة، لتظهر لك نتيجتك على الفور مدعومة بالدرجات والنسبة المئوية للنجاح، إذا لم تظهر لك سريعًا فقط فقط انتظر قليلا وذلك بسبب الضغط على الموقع من الطلاب وأولياء أمورهم، مع أرق الامنيات القلبية بالنجاح الباهر لطلاب الثانوية العامة السورية.