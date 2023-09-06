طلبة الثانوية في السعودية من الأكثر تفوقا البنين أم البنات؟

‏تهتم وزارة التعليم السُّعُودية بالعمل وفق معايير الجودة العالمية في تقييم المنظومة التعليمية من طالب ومعلم ومؤسسة تعليمية وشراكة مجتمعية وفلسفة تعليم، لكي تتوافق مع رؤية السُّعُودية 2030 في مجال التعليم، ومن برنامَج التقييم للطلبة برنامَج PISA وهذا البرنامَج اختبار يستهدف الشريحة العمرية الذين تتراوح أعمارهم 15 عاما، مرحلة الثانوي حيث يقيس مستواهم في ثلاث عناصر هي الرياضيات – العلوم – القراءة.

المصدر من موقع https://www.acs-schools.com/doha بتصرف من الكاتب أيمن إسماعيل موقع نجوم مصرية

وفقا لبرنامج تقييم الطلبة PISA من الأكثر تفوقا البنين أم البنات؟

تجري المملكة العربية السُّعُودية عن طريق وزارة التعليم، اختبارات التقييم PISA تحت إشراف المركز الوطني للقياس، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والهدف من مثل هذه الاختبارات هو معرفة قدرة الطلاب على تحمل أعباء ومشكلات الحياة العملية وقد تم عمل تقييم للطلبة والطالبات في المرحلة الثانوية وظهرت النتائج كالتالي:

البنات هم الأكثر تفوقا في القراءة من البنين.

البنات هم الأكثر تفوقا في الرياضيات من البنين.

البنات هم الأكثر تفوقا في العلوم من البنين.

البنات هم الأكثر حبا للتنافس من البنين.

الأكثر تدخل لحماية الآخرين من التنمر هم البنات.

الأكثر غيابًا من البنين هم البنات.

لماذا أظهر التقييم PISA التفوق للبنات وليس البنين؟

نتائج الإناث في المدارس الابتدائية والثانوية أعلى من نتائج الذكور كما أن تفوقهم ظاهر جدا في الرياضيات والعلوم واللغات الأجنبية هذا ما يؤكده معهد شنغهاي للعلوم الاجتماعية، لقد نشر موقع TRT عددا من الأسباب والعوامل التي تؤكد تفوق البنات علي البنين في شتى المجالات الأكاديمية من بين هذه العوامل: العوامل التربوية والاجتماعية و الثقافية والنفسية، ويمكن أن نجمل تفوق البنات على البنين في النِّقَاط التالية:

انضباطهن أكثر من البنين. الإصغاء الى التعليمات. الالتزام. الانتباه وحسن التنظيم. الرغبة في إثبات الذات. القدرة علة الحفظ. التفرغ أكثر من البنين.

رابط موقع PISA لتقييم الطلاب

PISA هو برنامَج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتقييم الطلاب الدوليين. يقيس برنامَج التقييم الدولي للطلاب (PISA) قدرة الطلاب البالغين من العمر 15 عامًا على استخدام معارفهم ومهاراتهم في القراءة والرياضيات والعلوم لمواجهة تحديات الحياة الواقعية، ويمكن التفاعل على رابط موقع PISA لتقييم الطلاب على الإنترنت. حيث انه سوف يركز ISA 2025 على العلوم ويتضمن تقييمًا جديدًا للغات الأجنبية. وسيشمل أيضًا المجال المبتكر للتعلم في العالم الرقمي والذي يهدف إلى قياس قدرة الطلاب على الانخراط في التعلم المنظم ذاتيًا أثناء استخدام الأدوات الرقمية.

وختامًا: مع تصميم المملكة في الاستفادة من كل أنظمة الجودة في العملية التعليمية فإن الهدف من تقييم هذا البرنامَج ليس إثبات تفوق البنات على البنين ولكن الهدف أخذ النتائج التي توصل إليها في الاعتبار والوقوف على الأسباب التي أدت لذلك ومعالجتها بالشكل العلمي، في انتظار أسئلتكم حول البرنامَج.