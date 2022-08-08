“طـب وصيدلة من كام” مؤشرات تنسيق كليات علمي علوم 2022 المرحلة الأولى

يبحث الكثير من الطلاب عن تنسيق كليات علمي علوم 2022 خاصه بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة منذ 72 ساعة تقرياً، حيث وضح دكتور طارق شوقي أن نسبة النجاح من دفعة الثانوية العامة خلال هذا العام هي 75.04%، وبالنسبة لنسبة النجاح في شعبة علمي علوم هي 78.32%، أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة فتكون نسبة النجاح هي 81.10%، ونسبة النجاح في الشعبة الأدبية هي 68.38%، كما أكد مصدر مهم أن تنسيق كلية الطب خلال هذا العام لن يختلف عن الأعوام السابقة، وكما هو الأمر في باقي الكليات العلمية.

تنسيق كليات علمي علوم 2022

نقدم لكم في السطور القادمة مؤشرات تنسيق كليات علمي علوم 2022 وفقاً لبعض المصادر والتوقعات كالتالي:

تنسيق كلية الطب البشري حوالي 406 درجة.

تنسيق كلية طب الأسنان 403 درجة.

وتنسيق كلية العلاج الطبيعي 401 درجة.

تنسيق كلية الصيدلة 402 درجة.

وتنسيق كلية طب بيطري 400 درجة.

وتنسيق معهد فني طبي 383 درجة.

تنسيق كلية تمريض 391.5 درجة.

تنسيق كلية علوم البترول والتعدين بمطروح 353 درجة.

تنسيق كلية علوم 344 درجة.

كيفية التسجيل في تنسيق الثانوية العامة 2022

بعد أن قدمنا لكم مؤشرات تنسيق كليات علمي علوم 2022، فيستطيع الطالب أن يقوم بالتسجيل في تنسيق الثانوية العامة لهذا العام كل سهولة من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي:-