طريقة ورابط اختبار دولينجو للغة الإنجليزية بديل توفل وأيلتس doulingo English test

يسعى العديد من الأشخاص المهتمين باللغات الأجنبية في مختلف الدول إلى معرفة طريقة اختبار دولينجو، خاصة اللغة الإنجليزية التي أصبحت من أهم لغات التعلم والتي حققت شهرة كبيرة وأصبحت من أهم لغات العالم التي انتشرت بين كافة الدول وأصبح إقبال العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم كبير للغاية من حيث الرغبة في تعلمها وإتقانها باحترافية عالية وكذلك إجراء العديد من الاختبارات الهامة التي يعد بها في مختلف الدول.

طريقة اختبار دولينجو في اللغة الإنجليزية

تتمثل طريقة اختبار دولينجو من خلال إجراءه عن طريق جهاز الكمبيوتر مثل باقي الاختبارات الأخرى المخصصة، حيث يعمل هذا الاختبار على قياس مستوى الطالب من حيث قراءة وكتابة واستماع اللغة الإنجليزية عبر مجموعة من الوسائط الصوتية، كما يهدف إلى تقديم مجموعة من الفوائد للطالب من حيث تعلم اللغة بالإضافة إلى وجود الكثير من المزايا التعليمية بطريقة سهلة ومبسطة، وقياس مستوى الطالب في جميع الأسئلة التي توجه إليه بداية بالأسهل ثم الأصعب فالأصعب.

ما هو اختبار دولينجو doulingo English test

يعتبر واحد من الاختبارات الهامة في اللغة الإنجليزية يساهم في قياس مستوى الطالب في دراسة وتعلم اللغة الإنجليزية، ويقدم هذا الاختبار ويعد به في العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم، كما يتاح أيضاً من خلال شبكة الإنترنت عند الطلب والبحث عنه، يساعد الطلاب المقبلين على دخول الجامعات الناطقة باللغة الإنجليزية في المقام الأول يليه في المرتبة الثانية اختبار توفل.

كما يوجد الآن حوالي 3000 جامعة حول العالم تقبل شهادة دولينجو في اللغة الإنجليزية.

أهم اختبارات اللغة الإنجليزية

هنا مجموعة من الاختبارات التي يعتد بها في مختلف أنحاء العالم في اختبار مستوى دراسة اللغة الإنجليزية وتقييم الطلاب من حيث تعلمهم اللغة، ومن أبرز تلك الاختبارات:

اختبار دولينجو.

اختبار أيلتس.

اختبار توفل.

نبذة عن تطبيق دولينجو

هو أحد التطبيقات الهامة في جميع أنحاء العالم الخاصة بتعلم اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى احتوائه العديد من اللغات الأجنبية الأخرى، حيث تقوم فكرة التطبيق على تقديم مجموعة من الدروس القصيرة بشكل ممتع لتعليم اللغات بالصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية، إلى جانب أيضاً مجموعة من الاختبارات القصيرة لقياس تطور الطالب في دراسة اللغة.

يمكن تحميل التطبيق للأندرويد من هنا.

تحميل التطبيق للآيفون من هنا.

ومن أهم اللغات التي يوفرها التطبيق للتعلم:

اللغة الإنجليزية.

اليابانية.

الإسبانية.

الألمانية.

التركية.

الإيطالية.

الصينية.

رابط اختبار دولينجو

يمكن إجراء الاختبار من خلال الموقع الرسمي من هنا.

وإنشاء حساب على الموقع.

ثم إجراء الاختبار.

ويتم صدور الشهادة بعد 48 ساعة فقط من إجراء الاختبار, وصلاحيتها عامين فور صدورها.

قيمة اختبار doulingo حوالي 94 دولار.