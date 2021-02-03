طريقة عمل امتحان إلكتروني من نماذج جوجل .. وتصحيح وإرسال الامتحانات للطلاب

اختلفت الامتحانات في الوقت الحالي عن سابقتها من الامتحانات، فقد أصبح الطالب والمعلمين يعتمدون على التكنولوجيا في التعليم، فبات المعلم يرسل الدروس إلىالطلاب عن بُعد، وأصبح الطالب يتلقى الدروس ويسأل ويتفاعل دوا الحلجة إلى الذهاب إلى المدرسة، لم يتوقف الأمر على الشرح وتلقي المواد الدراسية، بل يتسنى للمعلمين أيضًا أن يقوم المعلم بعمل امتحان إلكتروني للطلاب ووضع إجابات نموذجية له، ليصبح التصحيح أيضًا إلكترونيًا، ومع اقتراب الامتحانات وبداية وضع الامتحانات من قبل المعلمين، نوضح طريقة عمل امتحان إلكتروني من نماذج جوجل بالخطوات والصور .

طريقة عمل امتحان إلكتروني من نماذج جوجل

تختلف طريقة عمل امتحان إلكتروني عن الطرق المعتادة للإمتحانات التحريرية التي كان يتم وضعها في السنوات السابقة، وأتاح موقع جوجل وضع أسئلة الامتحانات لكافة الصفوف وجميع المراحل للفصلين الدراسيين الأول والثاني، كما يتسنى وضع الإجابات من خلال نماذج على الإنترنت باتباع الخطوات التالية :

عمل اختبار جديد

يستطيع المعلم عمل اختبار جديد باتباع عدة خطوات سهلة نوضحها في التالي :

الدخول على نماذج جوجل .

الضغط على (+) من أسفل يسار الصفحة.

الضغط على الإعدادات الموجودة أعلى يسار الصفحة.

الضغط على كلمة الاختبارات .

الضغط على جعل هذا اختبار .

الضغط على كلمة عام ، في حال الرغبة في جمع عناوين البريد الإلكتروني “وهذه خطوة اختيارية” .

الضغط على كلمة حفظ .

إنشاء مفتاح إجابة

لكي يتم وضع مفتاح إجابة يجب اتباع الخطوات التالية :

الضغط على (+) .

كتابة السؤال والإجابة في المكان المخصص .

الضغط على المربع المجاور لكلمة مفتاح الإجابة أسفل يمين الصفحة.

اختيار الإجابة أو الإجابات الصحيحة.

تحديد العدد المناسب للنقاط التي سيتم وضعها للسؤال.

في حال الرغبة في إضافة مقطع فيديو أو مكتوب إلى الإجابة، يتم الضغط على إضافة تعليقات على إجابة .

تعديل الأسئلة أو الأجوبة يتم بالضغط عليها .

يمكن وضع نقاد أو تعليقات على الأسئلة في نماذج جوجال .

وضع درجات على الامتحانات

يمكن الاطلاع على ملخصات تلقائية لجميع الإجابات على الأسئلة، مثل:

الأسئلة الشائعة غير الصحيحة.

رسوم بيانية توضح الإجابات الصحيحة.

متوسط النتائج والنتيجة المتوسطة ونطاق النتائج.

تصحيح الإجابات الفردية للإمتحانات الإلكترونية

الدخول على نماذج جوجل.

الضغط على كلمة الردود في أعلى الصفحة.

الضغط على فردي .

الضغط على كلمتي السابق والتالي للتنقل بين الإجابات .

البحث عن السؤال المراد وضع درجه له .

وضع درجات على كل إجابة .

الضغط على إضافة تعليقات، في حال الرغبة في إضافة الإجابات الصحيحة .

كتابة الإجابة ثم الضغط على كلمة حفظ .

الضغط على حفظ، لحفظ التغييرات .

خطوات إرسال الامتحانات الإلكترونية .

يمكن إرسال الامتحان للطلاب إلكترونيًا، باتباع الخطوات التالية :