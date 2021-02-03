طريقة عمل امتحان إلكتروني من نماذج جوجل .. وتصحيح وإرسال الامتحانات للطلاب

بواسطة عزت محمد

اختلفت الامتحانات في الوقت الحالي عن سابقتها من الامتحانات، فقد أصبح الطالب والمعلمين يعتمدون على التكنولوجيا في التعليم، فبات المعلم يرسل الدروس إلىالطلاب عن بُعد، وأصبح الطالب يتلقى الدروس ويسأل ويتفاعل دوا الحلجة إلى الذهاب إلى المدرسة، لم يتوقف الأمر على الشرح وتلقي المواد الدراسية، بل يتسنى للمعلمين أيضًا أن يقوم المعلم بعمل امتحان إلكتروني للطلاب ووضع إجابات نموذجية له، ليصبح التصحيح أيضًا إلكترونيًا، ومع اقتراب الامتحانات وبداية وضع الامتحانات من قبل المعلمين، نوضح طريقة عمل امتحان إلكتروني من نماذج جوجل بالخطوات والصور .

نماذج اختبارات جوجال
المحتويات إخفاء
1. طريقة عمل امتحان إلكتروني من نماذج جوجل
2. عمل اختبار جديد
3. إنشاء مفتاح إجابة
4. وضع درجات على الامتحانات
5. تصحيح الإجابات الفردية للإمتحانات الإلكترونية
6. خطوات إرسال الامتحانات الإلكترونية .

طريقة عمل امتحان إلكتروني من نماذج جوجل

تختلف طريقة عمل امتحان إلكتروني عن الطرق المعتادة للإمتحانات التحريرية التي كان يتم وضعها في السنوات السابقة، وأتاح موقع جوجل وضع أسئلة الامتحانات لكافة الصفوف وجميع المراحل للفصلين الدراسيين الأول والثاني، كما يتسنى وضع الإجابات من خلال نماذج على الإنترنت باتباع الخطوات التالية :

عمل اختبار جديد

يستطيع المعلم عمل اختبار جديد باتباع عدة خطوات سهلة نوضحها في التالي :

  • الدخول على نماذج جوجل .
  • الضغط على (+) من أسفل يسار الصفحة.
  • الضغط على الإعدادات الموجودة أعلى يسار الصفحة.

طريقة عمل امتحان إلكتروني من نماذج جوجل .. وتصحيح وإرسال الامتحانات للطلاب 1 3/2/2021 - 10:00 ص

  • الضغط على كلمة الاختبارات .

طريقة عمل امتحان إلكتروني من نماذج جوجل .. وتصحيح وإرسال الامتحانات للطلاب 2 3/2/2021 - 10:00 ص

  • الضغط على جعل هذا اختبار .
  • الضغط على كلمة عام ، في حال الرغبة في جمع عناوين البريد الإلكتروني “وهذه خطوة اختيارية” .

طريقة عمل امتحان إلكتروني من نماذج جوجل .. وتصحيح وإرسال الامتحانات للطلاب 3 3/2/2021 - 10:00 ص

  • الضغط على كلمة حفظ .

إنشاء مفتاح إجابة

لكي يتم وضع مفتاح إجابة يجب اتباع الخطوات التالية :

  • الضغط على (+) .
  • كتابة السؤال والإجابة في المكان المخصص .
  • الضغط على المربع المجاور لكلمة مفتاح الإجابة أسفل يمين الصفحة.

طريقة عمل امتحان إلكتروني من نماذج جوجل .. وتصحيح وإرسال الامتحانات للطلاب 4 3/2/2021 - 10:00 ص

  • اختيار الإجابة أو الإجابات الصحيحة.
  • تحديد العدد المناسب للنقاط التي سيتم وضعها للسؤال.

طريقة عمل امتحان إلكتروني من نماذج جوجل .. وتصحيح وإرسال الامتحانات للطلاب 5 3/2/2021 - 10:00 ص

  • في حال الرغبة في إضافة مقطع فيديو أو مكتوب إلى الإجابة، يتم الضغط على إضافة تعليقات على إجابة .

طريقة عمل امتحان إلكتروني من نماذج جوجل .. وتصحيح وإرسال الامتحانات للطلاب 6 3/2/2021 - 10:00 ص

  • تعديل الأسئلة أو الأجوبة يتم بالضغط عليها .
  • يمكن وضع نقاد أو تعليقات على الأسئلة في نماذج جوجال .

وضع درجات على الامتحانات

يمكن الاطلاع على ملخصات تلقائية لجميع الإجابات على الأسئلة، مثل:

  • الأسئلة الشائعة غير الصحيحة.
  • رسوم بيانية توضح الإجابات الصحيحة.

طريقة عمل امتحان إلكتروني من نماذج جوجل .. وتصحيح وإرسال الامتحانات للطلاب 7 3/2/2021 - 10:00 ص

  • متوسط النتائج والنتيجة المتوسطة ونطاق النتائج.

تصحيح الإجابات الفردية للإمتحانات الإلكترونية

  • الدخول على نماذج جوجل.
  • الضغط على كلمة الردود في أعلى الصفحة.
  • الضغط على فردي .
  • الضغط على كلمتي السابق والتالي للتنقل بين الإجابات .
  • البحث عن السؤال المراد وضع درجه له .
  • وضع درجات على كل إجابة .
  • الضغط على إضافة تعليقات، في حال الرغبة في إضافة الإجابات الصحيحة .
  • كتابة الإجابة ثم الضغط على كلمة حفظ .
  • الضغط على حفظ، لحفظ التغييرات .

خطوات إرسال الامتحانات الإلكترونية .

يمكن إرسال الامتحان للطلاب إلكترونيًا، باتباع الخطوات التالية :

  • الدخول على نماذج جوجل.
  • الضغط على فتح اختبار.
  • الضغط على الردود في أعلى الصفحة.
  • الضغط على كلمة فردي .
  • الضغط على إصدار النتيجة بعد اختيار عنوان البريد الإلكتروني المسجل في أعلى يسار الإجابة .
  • تحديد المربعات بجانب المشاركين، الذين تريد إرسال رسائل إلكترونية لهم .
  • الضغط على إرسال .
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عزت محمد

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