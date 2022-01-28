طريقة تقييم النتائج بالألوان: نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2022

تعتمد نتائج الصف الرابع الابتدائي هذا العام على نظام التقييم بالألوان، حيث يتم الانتهاء من تصحيح الاوراق ومن ثم إعطاء كل طالب وطالبة تقييمه الخاص، بحسب ما أشارت وزار التربية والتعليم أن منهجها هذا العام والامتحانات تهدف الي التركيز على تحصيل الطالب ورفع قدرته على الاستيعاب والفهم.

كيفية أو طريقة قياس نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الفصل الدراسي الاول والثاني، حيث ستخصص الدرجات بأربعة ألوان هي الأزرق والأصفر والأخضر والأحمر، حيث يشير اللون الأزرق إلى تقييم الطالب للمعرفة، ومهارات بمعدل 85 إلى 100٪.

بينما يشير اللون الأخضر إلى أن الطالب اكتسب مهارات ومعارف بحدود 65 إلى 85 بالمائة، بينما يشير اللون الأصفر إلى أن الطالب اكتسب معارف ومهارات بحدود 50 إلى 65 بالمائة ، واللون الأحمر يشير إلى أن اكتسب الطالب مهارات في حدود أقل من 50 بالمائة. تعتبر هذه النسبة منخفضة للغاية، مما يشير إلى أن التلميذ لم يتعلم أي مهارات.

طريقة تقييم الدرجات هذا العام:

الجدير بالذكر أن موقع التعليم الاساسي هو موقع خاص بمحافظة القاهرة فقط، حيث باقي المحافظات سيتم الإعلان عن طريقة الاستعلام عنها فور الانتهاء من أعمال التصحيح.