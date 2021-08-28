طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي لكل المراحل التعليمية “ابتدائي، متوسط، ثانوي”

طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي، من المقرر أن يبدأ خلال ساعات العام الدراسي الجديد في المملكة السعودية لكافة المراحل التعليمية، حيث سيعود غدا طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مقاعد الدراسة حضورياً في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، وكذلك يمكن لكل الطلاب متابعة جميع شروحات الدروس في كل المواد عبر منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم السعودية.

طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي

ولذا نجد أن هناك الالاف من الطلاب يبحثون عن طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي بالتزامن مع عودة الدراسة في كافة أرجاء المملكة، وكانت ووارة التعليم السعودية قد أعلنت طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي، حيث قد عاد السادة المعلمين إلى المدارس بداية من يوم الأحد القادم، وتعتبر منصة مدرستي وسيلة فعالة وآمنة للتعليم عن بعد لكافة الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في حالة تعليق الدراسة في ظل تفاقم أزمة فيروس كورونا.

تسجيل دخول منصة مدرستي

والان سنشرح لكل الطلبة واولياء الامور بالخطوات طريقة تسجيل دخول عبر منصة مدرستي خلال ثواني، ليتمكنوا من متابعة الدروس والاطلاع على بنوك الأسئلة، فقط قم باتباع الخطوات التالية: