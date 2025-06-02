طريقة التقديم لرياض الأطفال 2025/2026 في مصر خطوة بخطوة

أهلاً بك، عزيزي ولي الأمر. إذا كنت تستعد الآن للتقديم لطفلك في رياض الأطفال KG1 للسنة الدراسية 2025/2026، فأنت في المكان الصحيح. قد يبدو الأمر معقدًا، خصوصًا مع تعدد الشروط والمواعيد، لكن لا تقلق، ففي هذا الدليل سوف نتناول بالتفصيل خطوات التقديم لأطفال مرحلة رياض الأطفال في مصر لكي تضمن أن يكون التقديم بسلاسة وبدون مشاكل.

من يحق له التقديم؟ التقديم متاح لأي طفل مصري وصل لسن القبول برياض الأطفال، بشرط:

أن يكون عمر الطفل في 1 أكتوبر 2025 لا يقل عن 4 سنوات. الأولوية غالبًا تكون للأكبر سنًا. التقديم يكون لكل من المدارس الرسمية والرسمية لغات (التجريبية).

متى يبدأ التقديم لرياض الأطفال؟

قامت وزارة التربية والتعليم بفتح باب التقديم رسميًّا من بداية 1 يونيو 2025 حتى 30 يونيو 2025، ويكون التقديم إلكترونيًا على مستوى الجمهورية.

المستندات المطلوبة للتقديم

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل.

صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

عدد 6 صور شخصية حديثة للطفل.

إيصال كهرباء أو غاز أو مياه حديث باسم الأب أو الأم لإثبات محل السكن.

مستندات إضافية حسب المحافظة أو نوع المدرسة.

بعض المديريات التعليمية تطلب أوراق إضافية مثل:

شهادة تطعيمات من الوحدة الصحية.

ما يثبت عمل الوالدين في حال كان القبول مخصص لأبناء العاملين.

صورة من بطاقة ولي الأمر البديل إذا كان الطفل تحت وصاية.

طريقة التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال

لكي تقوم بعملية التقديم بشكل صحيح عليك اتباع خطوات التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط:

https://kg.emis.gov.eg

واتبع الخطوات الآتية:

سجل بيانات الطفل كاملة. حمّل الأوراق المطلوبة بصيغة PDF. اختار نوع المدرسة: رسمي – رسمي لغات. حدد الإدارة التعليمية التابعة لك. اختار المدارس بالترتيب حسب رغبتك. كيفية اختيار المدارس أثناء التقديم يُسمح باختيار حتى 5 مدارس. رتبهم حسب أولويتك. تأكد إن المدارس المختارة داخل نطاق السكن الموضح في بطاقة الرقم القومي أو الإيصال.

معايير القبول في رياض الأطفال

السن المناسب للقبول

الحد الأدنى: 4 سنوات.

الحد الأقصى: 6 سنوات.

الأطفال الأكبر سنًا ليهم الأولوية في القبول.

التوزيع الجغرافي وعلاقته بالقبول

كتير من المدارس تلتزم بالتوزيع الجغرافي، ةهذا معناه أن السكن لابد أن يكون قريب من المدرسة، ويتم التأكد من هذا الأمر عن طريق الإيصال أو بطاقة ولي الأمر.

كيفية معرفة نتيجة التقديم

تعلن نتيجة التقديم لرياض الأطفال على نفس الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الذي قدمنا بالتسجيل عليه, وذلك عن طريق إدخال الرقم القومي للطفل ثم الاستعلام عن النتيجة والمدرسة التي تم القبول بها للطفل.

الخطوات التالية بعد القبول

اطبع استمارة القبول. توجه للمدرسة لتقديم الملف الورقي. تابع مواعيد المقابلة الشخصية (لو مطلوبة). سدد المصروفات الدراسية في الموعد المحدد.

نصائح هامة لأولياء الأمور أثناء التقديم

تأكد من دقة البيانات عند التسجيل.

لا تختار مدارس خارج نطاق الإدارة التعليمية.

احتفظ بنسخة من استمارة التقديم والإيصال الإلكتروني.

يمكنك تقديم تظلم في الإدارة التعليمية في حال تم القبول بمدرسة غير مرغوب فيها.أو تنتظر نتيجة التنسيق الثاني.

إن التقديم لرياض الأطفال ليس صعبًا، لكنه يحتاج إلى قدر من التركيز والإلتزام بالمواعيد. إن طفلك في بداية طريقه التعليمي، وعليك اختيار المدرسة المناسبة له . كن دائمًا متابعًا لآخر الأخبار والتعليمات الواردة من الوزارة،وإذا واجهت مشكلة ما اسأل في الإدارة التعليمية التابع لها.