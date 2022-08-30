طريقة التحضير الإلكتروني في منصة مدرستي 1444 الفصل الأول

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إنهاء العمل بنظام التحضير الورقي والاعتماد على التحضير الإلكتروني، حيث يبحث العديد من الطلاب والطالبات بالمملكة عن طريقة التحضير الإلكتروني في منصة مدرستي 1444 الفصل الدراسي الأول خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، إذ بدأ العام الدراسي يوم الأحد الماضي 28 من شهر أغسطس 2022 وسط أجواء حماسية للطلاب بالعودة إلى مقاعدهم بعد انتهاء إجازة آخر العام، ثم نستعرض لكم خلال هذا المقال طريقة التحضير عبر مدرستي وتوضيح رابط دخول المنصة للعام الجديد.

طريقة التحضير الإلكتروني في منصة مدرستي 1444

تعتبر منصة مدرستي واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التي تعتمد عليها وزارة التعليم السعودية في تسهيل الإجراءات التعليمية للطلاب والمعلمين سواء الدراسة إلكتروني أو تقديم بعض الخدمات الإلكترونية، ثم نستعرض لكم كيفية التحضير في مدرستي 1444 كالتالي:

في البداية يتم دخول الطالب على منصة مدرستي الإلكترونية.

التسجيل عبر المنصة من خلال تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

ثم اختيار تبويب الجدول الموجودة في الصفحة الرئيسية.

يتم الضغط على كلمة موعد الدرس الموجودة في خانة “الجدول”.

بعدها يتم الضغط على كلمة إعداد الدرس الآن.

ويتم بعد ذلك ملء خيارات عن الأهداف من الدرس وتحديد درجاته.

ثم يتم تعيين وقت الحصة بالإضافة إلى تحديد نوع الدرس الحالي سواء نظري أو عملي والضغط على كلمة التالي.

ويتم الضغط على كلمة اختيار واجب من بنك الواجبات، ثم بعدها كلمة اختبار من بنك الاختبارات.

وأخيراً يتم الضغط على كلمة إضافة إثراء الموجودة، وبعدها الحفظ النهائي.

خطوات حضور الطلاب للدرس في مدرستي

أصبح للطلاب بالمملكة السعودية القدرة على الدخول لمنصة مدرستي لحضور الدروس، إذ يتم دخول الطالب من خلال عدة خطوات لاستيفاء حضور الدرس سواء عبر تطبيق توكلنا أو من خلال مايكروسوفت تيمز أو من خلال نظام نور، ثم نستعرض لكم خطوات حضور الدرس كالتالي:

الولوج عبر منصة مدرستي.

يستطيع الطالب أو ولي الأمر الدخول عبر نظام نور أو توكلنا وتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على كلمة خدمات.

يتم الضغط على كلمة دخول الطالب واختيار كلمة “جدول الحصص” والضغط على المادة المطلوب حضورها.

يتم فتح صفحة بدروس المادة، قم بالضغط على الدرس المطلوب بعدها حضور الدرس.

كيفية التواصل مع المعلم في منصة مدرستي

تسهل منصة مدرستي الإلكترونية للطلاب طريقة التواصل مع المعلم في حالة وجود أي استفسار أو تساؤل خاص بالدرس أو غيره، حيث يتم دخول الطلاب إلى المنصة سواء وقت حضور الدرس أو في حالة وجود استفسار، ثم يتم تسجيل دخول الطالب من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور كما أسلفنا، بعدها يتم الولوج إلى غرفة المعلمين وتحديد المعلم/ المعلمة المراد الاستفسار منه، بعدها يضغط الطالب على طرح سؤال، ويتم تحديد نوع السؤال وكتابة السؤال نفسه في الخانة المخصصة لذلك، وبعدها الضغط على كلمة إرسال الاستفسار.