ما هي طريقة إستعادة الرقم السري في نظام فارس 1444

يتعرض عدد من مستخدمي نظام فارس الإلكتروني لمشكلة فقدان كلمة السرر الخاصة بهم ويحاولوا إلى إستعادتها بالطريقة الصحيحة حتى لا يفقدوا حسابهم، لذلك سنوضح لكم في هذا المقال طريقة إستعادة الرقم السري في نظام فارس 1444 بكل سهولة وبساطة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لهذا النظام، تابعوا التفاصيل في الفقرات التالية.

ما هو نظام فارس

نظام فارس هو نظام تعليمي طرحته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لكي يستفيد من الكثير من الخدمات الخاصة بالعاملين في الوزارة، فقط كل ما نحتاج هو إنشاء حساب خاص في الموقع الرسمي لنظام فارس وذلك بإستخدام إسم المستخدم وكلمة السر والعديد من البيانات، وفي حالة فقدان الرقم السري علينا أن نعرف طريقة إستعادة الرقم السري في نظام فارس سريعاً، وهذا ما سفصله في الفقرة التالية.

طريقة إستعادة الرقم السري في نظام فارس

يمكن بكل سهولة إستعادة الرقم السري لحساب المسجل في موقع فارس، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب الدخول على الموقع الرسمي نظام فارس الإلكتروني على شبكة الإنترنت. في الصفحة الخاصة بتسجيل الدخول سيظهر على الشاشة خدمة تسجيل الدخول، نقوم بالنقر عليها. ثم نكتب إسم المستخدم وفي الأسفل، ومنها نقوم بالضغط على كلمة نسيت كلمة المرور. أما في حالة عدم تذكر إسم المستخدم الخاص المسجل، نقوم بكتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح. وهنا ستصل رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم تحتوي على إسم المستخدم وأيضاً كلمة المرور. ثم نقوم بالنقر على الرابط المرسل لتسجيل الدخول. هنا نقوم بكتابة كلمة المرور الجديدة المراد تسجيلها مع إسم المستخدم. وأخيراً نقوم بتسجيل الدخول للموقع مرة أخرى، ولكن بإستخدام كلمة المرور الجديدة.

طريقة التسجيل في نظام فارس التعليمي

أما بالنسبة للتسجيل في نظام فارس فهو بالخطوات التالية: