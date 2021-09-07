طب الأسنان 79%.. تعرف على الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية

أعلنت اللجنة التابعة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية عن خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية للعام 2021/2022، ليكون بذلك الحد الأدنى لكلية الطب البشري بجامعة “العلمين والمنصورة والجلالة وسيناء الجديدة” 82%، أما جامعة الملك سلمان، فالحد الأدنى هو 80%.

وبلغ الحد الأدنى لكلية طب الأسنان 79% بجامعة”سيناء الجديدة والجلالة والمنصورة والعلمين”، فيما بلغ 77% في جامعة الملك سلمان، بينما سجلت كلية العلاج الطبيعي والصيدلة بـ”العلمين والمنصورة وسيناء والجلالة” 78%، وسجلت 76% بجامعة الملك سلمان.

وجاء الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البيطري جامعة “العلمين والجلالة والمنصورة وسيناء الجديدة” 73%، و70% بجامعة الملك سلمان، أما الحد الأدنى لكلية الهندسة جامعة “المنصورة وسيناء الجديدة والعلمين والجلالة”، فسجل 65% و 63% بجامعة الملك سلمان.

وسجلت كلية علوم الحاسب جامعة “العلمين والجلالة وسيناء الجديدة والمنصورة” 62%، و60 بجامعة الملك سلمان، فيما سجلت كلية التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية جامعة “العلمين والمنصورة وسيناء الجديدة والجلالة” 59%، و58% في جامعة الملك سلمان.

وسجلت الفنون التطبيقية علمي وفنون علمي بجامعة “الجلالة والعلمين وسيناء الجديدة والمنصورة” 59%، و58% بجامعة الملك سلمان، أما الحد الأدنى لكليات العلوم الأساسية بجامعة “العلمين والمنصورة وسيناء الجديدة والجلالة” 58%، و56% بجامعة الملك سلمان.

وسجلت كليات الإعلام والفنون التطبيقية أدبى ولغات وترجمة وفنون أدبي والاقتصاد والعلوم السياسية بـ”العلمين والجلالة والمنصورة وسيناء الجديدة والملك سلمان” 55%، فيما سجلت كليات الزراعة والتربية والسياحة والتمريض والحقوق والآداب والعلوم السينمائية، 55% بجامعة “الملك سلمان والمنصورة والجلالة والعلمين وسيناء الجديدة”.