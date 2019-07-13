نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 عبر موقع الأزهر الإلكتروني azhar.eg

برقم الجلوس والاسم يمكنكم أعزاءنا طلاب الأزهر الشريف الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية 2019 والتي من المفترض لها الظهور خلال الأيام القليلة القادمة، فلا يكل ولا يمل طلاب الأزهر بأقسامها العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية وآدابها من البحث عن النتائج رغبةً في الاطمئنان على حصاد جهودهم التي بذلوها خلال العام الدراسي 2018-2019.

نتائج الثانوية الأزهرية 2019 :

الجدير بالذكر أن طلاب الثانوي الأزهري القسم الأدبي قد أنهوا امتحاناتهم يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2019 ، أما عن طلاب القسم العلمي فقد أنهوا امتحاناتهم يوم السبت الموافق 29 يونيو، ومنذ تلك اللحظة وبدأت أعمال تصحيح الكنترول والمراجعة والتدقيق بكل مهنية ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة دون إفراط ولا تفريط، هذا وقد تم إصدار تعليمات من الجهات المسئولة بضرورة توخي الحذر في أعمال التصحيح ليحصل كل طالب على حقوقه كاملة.

هناك أنباء واردة تفيد بأنه يتم سرد عدد الطلاب الأوائل ليتم تكريمهم من قبل شيخ الأزهر، وعليه فمن المتوقع أن تظهر النتائج عقب ظهور نتائج الثانوية العامة الممتظر ظهورها غداً، وأخيراً نتمنى لكل الطلاب النجاح والتوفيق وحصاد أعلى الدرجات.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية 2019 :

من خلال الخطوات البسيطة التالية، يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية في غضون ثوان قليلة من اعتمادها، فقط كل ما عليكم هو الآتي :

• عليكم بالدخول على بوابة الأزهر الشريف أو بوابة الأزهر التعليمية، ومن ثم نختار أيقونة نتائج الامتحانات.

• بعد ذلك تظهر لكم صفحة نتائج الثانوية ومن خلالها يتم تحديد شعبة الطالب، أهي القسم العلمي أم الأدبي.

• أخيراً، يحضر الطالب رقم الجلوس الخاص به ويدخله في الخانة المخصصة لذلك بدقة ويضغط على زر البحث ليتم عرض النتيجة بالتفصيل.