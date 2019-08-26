“طالع فوراًُ” شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2019-2020 لطلاب الثانوية العامة والازهرية والمؤهلات .. موعد النتيجة ورابط التقديم

قامت أكاديمية الشرطة، بالإعلان عن فتح باب التقدم للدفعة الجديدة للعام الدراسي 2020/2019، وذلك للحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية 2019 (ذكور وإناث)، وقد قامت بتحديد الشروط والمواعيد الخاصة بعملية سحب ملف التقديم في دفعة الضباط المتخصصين لعام 2019، والتي سوف نعرضها مع حضراتكم خلال السطور القادمة.

يتحرك محرك البحث جوجل حول تقديم كلية الشرطة 2019، وذلك لجميع الطلاب الذين يرغبون في التقديم لها، ويبحث العديد من الأشخاص اليوم على مطالعة كل مايتعلق بعملية الالتحاق بكلية الشرطة وموعد التقديم لكلية الشرطة 2019 وذلك للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والمؤهلات الجامعية خلال هذا العام.

ومن خلال موقع “نجوم مصرية” سوف نتابع مع حضراتكم خلال تلك المقالة ، كل ما يتعلق بموعد التقديم لكلية الشرطة وأماكن سحب ملفات القبول بالإضافة إلى التعرف على شروط الالتحاق بكلية الشرطة وتوضيح تنسيق كلية الشرطة للعام الجديد، تابعونا وضعوا المقالة بالمفصلة ليلصكم المزيد.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة

القيد العائلى للوالد صفحة 14

صورة من الشهادات الرياضية والتفوق الرياضي في حالة وجوده

إذا كان الطالب مقيدا في كلية أو معهد يتم تثبيت أصل القيد مختوما

شهادة ميلاد كمبيوتر

صورة معتمدة من قرار الوصاية وصورة بطاقة الواصي أو ولي الأمر في حالة وفاة الوالد

صورة البطاقة الشخصية للوالد وجه وظهر كل صورة على حدة

صورة معتمدة من مؤهل الوالد أو بيان درجات المؤهل للوالد

صورة وجه وظهر للبطاقة الشخصية للأم كل صورة على حدة

صورة البطاقة الشخصية وش وضهر

شهادة المؤهل أو بيان الدرجات

صورة للوالدين كارت طولى الاثنين بجوار بعضهما البعض وفي حالة سفر الأب يصور كل واحد بمفرده مع كتابة السبب خلف الصورة

صورة من مستندات الأملاك والمدخرات للوالد والوالدة.

شروط التقديم في كلية الشرطة

ألا يزيد سن المتقدم في أول أكتوبر عن (22 )عام

طول المتقدم يجب ألا يقل عن (170)سم

حصول الطالب على نسبة (65%) كحد أدنى للقبول في كليات الشرطة

يشترط اجتياز المتقدم لجميع الاختبارات الخاصة بالقبول

التمتع بحسن السير والسلوك غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو فصل تأديبيا وبشكل نهائي من الخدمة الحكومية

لا بد وأن يكون المتقدم أو المتقدمة مصري الجنسية لأب وأم مصريين وألا يكون حاصلا على جنسية أخرى

أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية من داخل أو خارج البلاد أو ما يعادلها من الدبلومات الأجنبية.

ألا يكون المتقدم متزوجا قبل التقديم ويشترط عدم الزواج أثناء سنين دراسته بالكلية، حيث يعد الطالب مفصولا من الكلية إذا تزوج أثناء قيده بها.

أن يكون الطالب لائقا طبيا ونفسيا ويعتبر الطالب مفصولا إذا قررت الجهة الطبية عدم لياقته الطبية أو النفسية للخدمة والقبول بكليات الشرطة 2020/2019

يلتزم خريجو كلية الشرطة بخدمة الوزارة مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ التخرج

اجتياز اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار.

رابط التقديم في كلية الشركة

يمكنكم طلابنا الأعزاء التقديم من هنا .

من المقرر بعد انتهاء عملية التقديم والقيام بالاختبارات المقررة داخل الكلية الإعلان عن نتيجة القبول بكلية الشرطة للعام 2020/2019 .

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