طارق شوقي: نتيجة الثانوية العامة قبل 8 أغسطس

أكد الدكتور طارق شوقي و زير التربية و التعليم و التعليم الفني أن الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية العامة من 1 حتى 7 أغسطس الجاري وليس الإسبوع الجاري, وأشا إلى أنه يتم تدقيق قرابة 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية العامة حاليا, وأنها عملية شاقة و معقدة و لم تكتمل بعد.

و أضاف وزير التربية و التعليم أنه لم يتم معرفة نسب النجاح حتى الآن بنتيجة الثانوية العامة2022, كما أن موعد إعلان النتيجة محدد منذ البداية بشكل سليم و محسوب بدقة و لا يوجد تأخير في إعلان النتيجة.

وناشد أولياء الأمور و الطلاب عدم تصديق أي تصريح غير مسئول عن نتيجة الثانوية العامة, مضيفا إلى أنه لا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، فكل من يدعي معرفة المواعيد هو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية.