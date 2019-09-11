صور .. رئيس جامعة عين شمس يفتتح القسم التعليمي والإداري لقسم القلب بالمستشفى الباطني الجامعي

قام السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بمرافقة وحضور السيد الأستاذ حسن غانم العضو المنتدب، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير و الإسكان، وكذلك الأستاذة جيهان حافظ مدير عام المسئولية المجتمعية في بنك التعمير والإسكان، بافتتاح الجناح التعليمي والإداري الخاص بقسم القلب في مستشفى الباطنة وذلك بمستشفيات جامعة عين شمس، بالإضافة إلى وجود أحدث جهاز موجات فوق صوتية رباعية الأبعاد، وذلك بتكلفة إجمالية كانت قد وصلت إلى ٨ ونصف مليون جنيه مصري.







افتتاح الجناح التعليمي والإداري بقسم القلب

ومن الجدير بالذكر أن فعاليات الافتتاح كانت قد جاءت تحت إشراف السيد الأستاذ الدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور أشرف عمر القائم بأعمال عميد كلية الطب، والأستاذة الدكتورة شهيرة موسى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى الأستاذة الدكتورة سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية، والأستاذة الدكتورة مي حمدي السيد مدير قسم القلب، كما قد ضم الافتتاح مجموعة كبيرة من أساتذة قسم القلب بالمستشفى.







وعلى الجانب الآخر يذكر أن الافتتاح يضم كل من الجناح التعليمي والإداري، هذا بجانب المكاتب والقاعات الإدارية، ووجود قاعة متعددة الاستخدام تستخدم من أجل أغراض الاجتماعات والمحاضرات، ويذكر أنه قد تم العمل على تجهيز تلك القاعات بأحدث الوسائل التكنولوجية البصرية والسمعية ذات المستوى عالى التقنية.

كما يذكر وجود قاعة قد تم تخصيصها من أجل أحدث جهاز لعمل الموجات الصوتية رباعية الأبعاد عبر الصدر وعبر المريء لكل من الكبار والأطفال وكذلك حديثي الولادة، ويعمل هذا الجهاز على خدمة أغراض العلاج والبحث العلمي المختلفة علي السواء، ويذكر ان تكلفة هذا الجهاز قد وصلت إلى 3.6 مليون جنيه مصري قد تم التبرع بها من قبل بنك التعمير والإسكان .







تطوير أقسام المستشفى الجامعي

كما قد أشار السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس إلى أن القيام بافتتاح هذا الجناح يأتي كأحد نقاط خطة طويلة الأجل، قد تم وضعها من أجل تطوير مختلف أقسام المستشفيات وذلك تبعًا لجدول زمني قد تم تحديده من قبل.







وأوضح “المتيني” أن الدولة تعطي اهتمام بشكل كبير من أجل تحسين منظومة العلاج، والرعاية الصحية، حتى يتم تقديم الخدمة الطبية ذات مستوى عالي الجودة لمختلف المواطنين، كما قد أكد أنه يجب أن تعمل مختلف منظمات المجتمع المدني معًا متكاتفين، من أجل توفير الدعم والتمويل من أجل القطاع الصحي داخل مصر.

صور من افتتاح القسم التعليمي والإدراي بالمستشفى الباطني الجامعي