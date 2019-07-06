صدور نتائج الثالث المتوسط جميع محافظات العراق “قريباً” / بالرقم الامتحاني للطالب من الروابط الرسمية

نتيجة الثالث المتوسط بالعراق 2019، من النتائج الهامة في الشقيقة العراق، حيث يكثر البحث خلال هذه الفترة عن موعد إعلان النتيجة، وذلك بعد إنتهاء الطلاب من أداء الامتحانات في 30 يونيو الماضي، والتي كانت قد بدأت في الحادي عشر من نفس الشهر، ولم يتم عرض أي شكوي أثناء سير عملية الامتحانات، وكانت تتم عمليات المتابعة والمراقبة للجان من قبل المسئولين عن العملية التعليمية وبتوجيهات من وزارة التربية العراقية.

موعد اعلان نتائج الثالث المتوسط 2019

منذ انتهاء الامتحانات للثالث المتوسط وكل مايشغل بال الطلاب وأولياء الأمور هو معرفة موعد إعلان النتيجة، حيث من المتوقع إعلانها خلال اليومين القادمين، وذلك طبقاً لما أعلنته وزارة التربية العراقية عن أن وزير التربية العراقي “قصي السهيل” سيقوم بإعتماد النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، والتي تتم على قدم وساق الأن لتجهيز النتيجة للإعتماد وإعلانها عبر المواقع الرسمية بعرض ملفات pdf بأسماء الطلاب.

استخراج نتائج الثالث المتوسط 2019

تحميل نتيجة الثالث المتوسط بعموم محافظات العراق

نتيجة محافظة الرصافة الأولي.

نتيجة محافظة الرصافة الثانية.

نتيجة محافظة الرصافة الثالثة.

نتيجة محافظة الكرخ الأولي.

نتيجة محافظةالكرخ الثانية.

نتيجة محافظة الكرخ الثالثة.

نتيجة محافظة القادسية.

نتيجة محافظة البصرة.

نتيجة محافظة كركوك.

نتيجة محافظة السليمانية.

نتيجة محافظة نينوى.

نتيجة محافظة الأنبار.

نتيجة محافظة النجف.

نتيجة محافظة كربلاء.

نتيجة محافظة المثنى.

نتيجة محافظة أربيل.

نتيجة محافظة واسط.

نتيجة محافظة صلاح الدين.

نتيجة محافظة ميسان.

وفور إعلان النتيجة لكل محافظة سنقوم بمتابعة تحميل الملفات الخاصة بكل محافظة على حدي، حتي يتمكن متابعينا من معرفة النتيجة فور صدورها.