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صدمة لطلبة الثانوية العامة شعبة العلمي علوم بعد ارتفاع معدلات التنسيق في المرحلة الأولى عن 95%

كتب ريم عبد الهاديفي آخر تحديث
صدمة لطلبة الثانوية العامة شعبة العلمي علوم بعد ارتفاع معدلات التنسيق في المرحلة الأولى عن 95%

صدمة لطلبة الثانوية العامة شعبة العلمي علوم بعد ارتفاع معدلات التنسيق في المرحلة الأولى عن 95%

جاءت الإحصائيات النهائية الخاصة بنتيجة الثانوية العامة محملة بالكثير من المفاجآت خاصة بعد أن وصلت نسبة الطلبة الحاصلين على مجموع 95% إلى اكثر من 17% وهذا يشير إلى ارتفاع الحد الأدنى لكليات القمة إلى ما بين 3 أو 4 درجات عن العام الماضي حيث كان نسبة الحاصلين على مجموع ما بين ال 95% و ال100% في العام الماضي لم تتجاوز نسبة ال11%

الإحصائيات النهائية لنتيجة الثانوية العامة

أوضحت الإحصائيات النهائية لنتيجة الثانوية العامة أن نسبة الطلاب الحاصلين على ما بين 90% إلى 95% يمثلون نسبة 19% من الطلاب وتزيد هذه النسبة عن نسبة العام الماضي بمقدار 3% وهذا ما يؤكد الأزمة التي سيواجهها المجلس الأعلى للجامعات في أعداد و توزيع الطلاب على الكليات

الأزمة التي ستواجهها وزارة التعليم

أعلنت وزارة التعليم العالي انه سوف يكون هناك مازق في توزيع طلاب شعبة العمي علوم و أصحاب كليات القطاع الطبي باكلمه وذلك بسبب ما أظهرته نتائج الطلاب و الزيادة الكبيرة التي أوضحت عنها الإحصائيات فسوف يكون المازق في الأعداد الكبيرة التي سوف يواجهها المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا للتنسيق وخاصة في حالة زيادة الأعداد بكليتي الصيدلة و الأسنان

و بذلك يكون المخرج الوحيد للتخفيف من أعداد الطلاب ي هذه الكليات و رفع الأعداد في كلية الطب و بذلك سو تكون نتيجة التنسيق تقف عن الحد الأدنى للقبول هو 404 درجة أي نسبة 98.5% و ذلك هو الاقتراح التي اقترحته اللجنة العليا للتنسيق

وان يكون الحد الأدنى للقبول في كلية الصيدلة 398.5 أي نسبة 97.2% و الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان ما بين نسبتي 98.2% إلى 98% و الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البيطري 395 أي نسبة 96.3%

ارتفاع التنسيق في الشعبة علمي رياضيات

أشارت النتائج أيضا أن هناك ارتفاع بشعبة العلمي الرياضيات و الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة بالجامعات و أيضا كليات الفنون التي تتطلب اختبارات القدرات و التي أوشكت على الانتهاء و تخطى الحد الأدنى للقبول بالكليات عن العام الماضي ب مقدار 3 إلى 5 درجات و تتوقف نسبة القبول في كلية الهندسة عند مجموع 380.5 بكلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان أي نسبة 92.8%

انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق يوم الأحد المقبل

أعلنت اللجنة العليا للتنسيق للقبول بالجامعات يوم الأحد المقبل للعام الجامعي 2019/2020 ولمدة 5 أيام

أعلنت أيضا فتح باب التنسيق للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بحد أدني للشعبة علمي علوم  398 أي نسبة 97.07% فاكثر أما شعبة علمي رياضيات 389.5 أي نسبة 95% فاكثر و شعبة الأدبي 328 أي نسبة 80% فاكثر

وسيتم التنسق الإلكتروني عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق

عن الكاتب

ريم عبد الهادي

شكراً لتشريفكم صفحتي معاكم ريم عبد الهادي محررة ومدونة في نجوم مصرية وعدة مواقع أيضاً ... بدأت عملي كباحثة في كتابة الابحاث العلمية ومن ثم انتقلت إلى المساهمة فى إعداد الرسائل العلمية ثم انتقلت للنشاط الإلكتروني ... اتمنى أن يحوز ما اكتب اعجابكم وأنتقبل نقدكم شكراً ... ريم

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