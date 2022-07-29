شروط تنسيق الكليات العسكرية 2022 – 2023 بعد قبول دفعة جديدة والرابط الرسمي للتنسيق

لقد تم الإعلان رسميًا على قبول دفعة جديدة في الكليات العسكرية للعام الدراسي الجاري 2022-2023 والتي تتمثل في الأكاديمية الحربية الجوية والدفاع الجوي والحربية والبحرية، وفي الكليات العسكرية وهي كلية الطب الكليات المسلحة، وفي الكلية الفنية العسكرية والكلية العسكرية التكنولوجية، وسوف نعرض لكم في الأسطر القادمة مختلف تفاصيل تنسيق الكليات العسكرية 2023 التي يتم البحث عنها بشكل متكرر.

شروط تنسيق الكليات العسكرية

لقد تم الإعلان على شروط القبول في كل واحدة من الكليات العسكرية، والتي تتمثل فيما يلي:

الكلية الحربية

الكلية الحربية يمكن التقديم عليها من قبل طلاب الثانوية العامة وطلاب الثانوي الأزهري.

تقبل كلًا من القسم العلمي والأدبي.

لا يجب أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 21 عامًا في 1/11/2022.

أن يكون الطالب حاصل على مجموع أكبر من 70% للعلمي، والأدبي أكثر من 75%.

الكلية الجوية

قبول طلاب الثانوي العام والثانوي الأزهري علمي وأدبي.

بالنسبة إلى العمر يجب أن يكون المتقدم أقل من 21 عامًا وذلك في تاريخ 1/11/2022.

أن يكون الطالب حاصل على مجموع أكبر من 60%.

الكلية الفنية العسكرية

لا يمكن التحدث على شروط تنسيق الكليات العسكرية بدون تحديد شروط الكلية الفنية العسكرية والتي تتمثل فيما يلي:

للتقديم على الكلية الفنية العسكرية يجب أن يكون الطالب خريج ثانوي عام علمي رياضة فقط.

إذا كان من خريج الثانوي الأزهري فلا بد أن يكون قسم علمي.

يجب أن يكون عمر الطالب أقل من 21 عامًا في تاريخ 1/11/2022.

مجموع الطالب المتقدم للكلية لابد أن يزيد عن 76%.

الكلية العسكرية التكنولوجيا

يتم قبول طلاب الثانوي الأزهري والثانوي العام قسم رياضة.

أيضًا يتم قبول طلاب الفني صناعي سواء كان نظام ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

والطالب الحاصل على ثانوية عامة نظام الخمس سنوات العمر المحدد له 22 عامًا.

عمر الطالب خريج ثانوي عام أو ثانوي أزهري أو صناعي ثلاث سنوات لا يجب أن يزيد عن 21 عامًا بداية من 1/11/2022.

يتم قبول خريجي الكلية التكنولوجية المتوسطة.

كلية الطب بالقوات المسلحة

يتم قبول طلاب الثانوية العامة قسم علمي فقط.

طلاب الثانوية الأزهرية قسم علمي.

في تاريخ 1/11/2022 لا يجب أن يزيد عمر الطالب على 21 عامًا.

يجب أن يكون الطالب حاصل على مجموع أكبر من 90%.

مدة الدراسة سوف تكون خمس سنوات ميلادية.

كلية الدفاع الجوي

في تنسيق الكليات العسكرية يتم البحث بشكل متكرر على كلية الدفاع الجوي، وتتمثل الشروط في الآتي:

للطلاب الثانوية العامة قسم علمي قسم رياضة فقط.

وخريجي الثانوي الأزهري والشهادة المعادلة يجب أن يكون قسم علمي.

يجب أن يكون الطالب قد حصل في مادة الرياضة ومادة والفيزياء على مجموع يزيد عن 70%.

مجموع الطالب يجب أن يزيد على 71%.

مدة الدراسة المحددة في الكلية تتمثل في 4 سنوات ميلادية.

الكلية البحرية

يتم قبول كلًا من طلاب الثانوية العامة والأزهري والشهادة المعادلة من قسم علمي فقط.

لا يجب أن يكون عمر المتقدم أكبر من 21 عامًا في 1/11/2022.

لا بد أن يكون مجموع الطالب أكثر من 70%.

رابط تنسيق الكليات العسكرية

يمكن للطلاب التقديم على الكليات العسكرية وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي للتسجيل، حيث إنه يتم البحث بشكل متكرر على الرابط الرسمي تنسيق الكليات العسكرية بشكل متكرر، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية: