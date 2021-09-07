شروط تقليل الاغتراب “خاص وحكومي” للمرحلتين الأولى والثانية وآخر مواعيد التحويل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم مواعيد وقواعد تقليل الاغتراب “التحويل” للمرحلتين الأولى والثانية بالنسبة لطلاب المرحلتين، وأعلنت الوزارة في آخر بيان لها عن فتح مرحلة تقليل الاغتراب وطريقة اجراء التحويلات بين الكليات المختلفة في الجامعات وذلك أمام الطلاب المرشحين للمرحلتين الأولى والثانية، ويتاح اجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، ووضحت الوزارة برئاسة السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن المواعيد التي يبدأ فيها تقليل الاغتراب وكذلك آخر المواعيد للقيام بالأمر، وكشفت الوزارة أيضاً عن الشروط اللازمة لذلك.

مواعيد بدء فترة تقليل الاغتراب في الجامعات:

أعلنت الوزارة أن البدء في مرحلة تقليل الاغتراب سيبدأ يوم الأربعاء الموافق الثامن من سبتمبر 2021 ويمتد حتى يوم الأحد الذي يوافق الثاني عشر من سبتمبر 2021، وأعلنت الوزارة ايضاً عن بعض الشروط الواجب استيفاؤها لتقليل الاغتراب واتمام عمليات التحويل بين الكليات بنجاح.

شروط تقليل الاغتراب “التحويل بين الكليات” بالنسبة للكليات الجامعية:

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها. التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع. الالتزام بالقواعد الخاصة بالتوزيع الجغرافي. من شروط تقليل الاغتراب هو أن التحويل سيتم بواسطة الموقع الالكتروني الخاص بالتنسيق حصراً. يكون التحويل لمرة واحدة فقط غير قابلة للزيادة. لا توجد تحويلات ورقية. يجب على المتقدمين لتقليل الاغتراب الخضوع لامتحان أو اختبار القدرات التي أجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

أشار المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى أن المفاضلة بين الطلاب ستكون على أساس مجموع الدرجات في امتحان الثانوية العامة.

أما بالنسبة للمعاهد الخاصة والمتوسطة فإن الأمر سيختلف قليلاً

ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو في تخصص أخر، ويشترط على الطالب فقط تحقيق للحد الأدنى الذي أعلن عنه المعهد الذي يرغب في التحول اليه، وستكون المفاضلة في ذلك على أساس المجموع.