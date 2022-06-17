عاجل.. شروط تحويل الطلاب بين المدارس للعام الجديد 2023

تبدأ المدارس الحكومية واللغات الرسمية باستقبال طلبات التحويل بين المدارس في الأول من يوليو المقبل وذلك لجميع الطلاب في شتى المراحل.

ونضع بين أيديكم من خلال تقريرنا هذا مجموعة هامة من التفاصيل التي تريدون الاطلاع عليها من أجل تحويل أبنائكم إلى مدارس أخرى حيث تزايد بحث أولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة عن هذا الشأن لذا أعددنا لكم هذا التقرير من أجل شرح لكم كافة التفاصيل التي تحتاجون إليها.

شروط تحويل الطلاب بين المدارس

وهناك مجموعة من الضوابط التي ينص عليها الكتاب الوزاري الدوري رقم 40 لسنة 2016 لتنظيم التحويلات بين المدارس والتي سنستعرضها لكم من خلال السطور التالية.

وتجدر الإشارة أن من أهم ضوابط التحويلات هي أن تشرف المديريات والإدارات التعليمية على تلك العملية والتي ستستمر إلى منتصف شهر أغسطس لمنح أولياء الأمور فرصة لتجهيز الأوراق المطلوبة كما يتم الحصول على مواقف واضحة من المدرسة المحول منها والمحول إليها.

أما عن نتيجة التحويلات فتظهر بعد أسبوعين من إغلاق باب التحويل وذلك لأنها يتم فرزها عن طريق لجان مشكلة من جانب المديرية التعليمية المخصصة لكل محافظة وذلك للتعرف على كثافة المدارس ومدى استيعابها لعدد الطلبات المحولة.

الأوراق المطلوبة لتحويل الطلاب إلى مدارس أخرى