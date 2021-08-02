شروط القبول وجميع مصروفات كلية تجارة انجليزي جامعة القاهرة لعام 2021

بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة من اعمال الامتحانات يوم أمس السبت الموافق 31 يوليو أصبح الكثير من طلاب الثانوية يبحثون عن أسعار ومصاريف الكليات الجامعية سواء جامعة القاهرة او جامعة حلوان أو جامعة عين شمس وغيرها من الجامعات الكبيرة الأخرى، ولكن خلال الساعات القليلة الأخيرة ازدادت عمليات البحث من قبل طلاب الثانوية العامة عن أسعار ومصاريف كليات جامعة القاهرة والتي تعتبر ثاني أقدم الجامعات المصرية والثالثة عربياً بعد جامعة الأزهر وجامعة القرويين، حيث تضم جامعة القاهرة العديد من الكليات المختلفة والتي تصدرت عناوين البحث من قبل طلاب الثانوية العامة بعد الانتهاء من الامتحانات، حيث يرغب جميع الطلاب في معرفة أسعار ومصاريف كل كلية على حدة ضمن كليات جامعة القاهرة، ويبدو أن الانتقال من مرحلة الثانوية العامة إلى المرحلة الجامعية يتطلب بعض المعلومات التي يحتاجها كل طالب حتى يتمكن من معرفة تنسيق القبول لكل كلية على حدة في جامعة القاهرة، بالإضافة إلى مصاريف الكلية التي سيلتحق بها حتى يتمكن من استكمال المرحلة الجامعية، ولكن على الرغم من أن الطلاب ما زالوا يبحثون عن كل هذه المعلومات إلى أن كلية تجارة انجليزي “Faculty Of Commerce English” بجامعة القاهرة تصدرت عناوين البحث من قبل الطلاب حيث أن كماً هائلاً من الطلاب يرغب في الالتحاق بهذه الكلية ولكي يتمكن من الالتحاق يجب عليه معرفة كل التفاصيل عن هذه الكلية، وهذا ما سنتحدث عنه في مقال اليوم وهو معرفة كافة التفاصيل بشأن كلية تجارة انجليزي جامعة القاهرة.

Faculty Of Commerce English أو كلية تجارة انجليزي تعتبر من أعرق الكليات بجامعة القاهرة والتي يفضلها الكثير من الطلاب ودائماً ما يحرص الطلاب على دخولها حتى ولو كثرت مصاريفها، حيث أن الكلية تضم العديد من الأقسام مثل قسم المحاسبة وقسم الاقتصاد وقسم الإحصاء والإدارة كذلك وهي الأقسام الأساسية إضافة إلى نظم المعلومات الإدارية والتجارة الخارجية والرياضيات والتأمين.

تنسيق كلية تجارة انجليزي “Faculty Of Commerce English”.

يشترط على طالب الثانوية العامة الذي يرغب في دخول الكلية أن يكون حاصل على مجموع 80%.

دائماً ما تكون مجالات العمل لخريجي كلية تجارة انجليزي، بالإضافة إلى تعدد هذه المجالات.

من اهم الأماكن التي يمكن أن يعمل بها خريجي كلية تجارة انجليزي هي البنوك وكذلك مجال الشركات الاستثمارية.

مصاريف كلية تجارة انجليزي “Faculty Of Commerce English”:

في العام السابق 2020 حددت الكلية الماصريف الخاصة بها وتبلغ 12 ألف جنيه مصري.

من أهم مميزات كلية تجارة انجليزي أيضا هي إعداد وتأهيل الطلاب للعمل بكفاءة عالية وفي مختلف مجالاتها المتاحة في أسواق العمل، كما ان الكلية توفر لبعض الطلاب الكثير من فرص التدريب أثناء الدراسة.