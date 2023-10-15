شروط القبول في كلية القانون جامعة الإمارات 2023 الرسوم – التخصصات

القانون هو أساس المجتمع وهو السبيل إلى تحقيق العدالة والأمن، كلية القانون جامعة الإمارات العربية المتحدة هي مؤسسة رائدة في مجال التعليم القانوني في المنطقة، حيث تقدم تعليمًا عالي الجودة يركز على إعداد الطلاب ليصبحوا ممارسين قانونيين متميزين، والهدف الرئيسي لكلية القانون جامعة الإمارات هو تهيئة كوادر قانونية متميزة على الصعيدين العلمي والعملي، وإعداد خريجين يتمتعون بالمهارات والقيم الضرورية للتفوق في مجال الأعمال القانونية، يتحقق ذلك من خلال إنشاء بيئة تعليمية تجمع بين النواحي النظرية والتطبيقية بطريقة تفاعلية ومتكاملة، تسعى الكلية أيضًا للمساهمة بشكل فعال في تطوير مجموعة متنوعة من العلوم القانونية من خلال البحث، وتقديم خدمات قانونية متميزة لأفراد المجتمع ومؤسساته، نقدم لكم من خلال هذا المقال كل ما تود معرفته عن شروط القبول في كلية القانون جامعة الإمارات، وكم تبلغ الرسوم الدراسية ورسوم وشروط السكن، وتخصصات كلية القانون جامعة الإمارات العربية المتحدة.

شروط القبول في كلية القانون جامعة الإمارات - الرسوم الدراسية - تخصصات كلية القانون

ما هي تخصصات كلية القانون جامعة الإمارات

يتضمن مبنى كلية القانون جامعة الإمارات على مرافق حديثة تشمل مختبرات حاسوب مجهزة بأحدث التقنيات، وقاعتين تعليميتين تشبهان المحاكم الواقعية لعقد (محاكم صورية)، القاعات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا مما يسمح بعقد المؤتمرات المرئية، تُعد كلية القانون إحدى المؤسسات ذات السمعة العالمية، حيث تولي إهتمامًا كبيرًا بتقديم برامج متقدمة تهدف إلى تحقيق أعلى المعايير، يتميز خريجو الكلية بتوليهم مناصب قيادية رئيسية في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، كما تقدم الكلية مجموعة متنوعة من خدمات الإستشارات القانونية للشركات والأفراد في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، يقوم بتقديم هذه الخدمات أساتذة القانون المتخصصين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في جميع ميادين القانون، بالإضافة إلى ذلك تعمل الكلية حاليًا على إقامة عيادة قانونية متخصصة تهدف إلى تقديم خدمات إستشارية في القانون مجانية لمساعدة الأفراد في التعامل مع مختلف القضايا والمشكلات القانونية، وتنقسم كلية القانون جامعة الإمارات العربية المتحدة إلى ثلاث أقسام وهي:

قسم القانون العام .

. قسم القانون الخاص .

. قسم الشريعة والدراسات الإسلامية.

ما هي برامج بكالوريوس كلية القانون

تتكون كلية القانون جامعة الإمارات العربية المتحدة من ثلاثة أقسام رئيسية وهي (قسم القانون الخاص – قسم القانون العام – قسم الشريعة والدراسات الإسلامية)، تقدم الكلية حاليًا برامج دراسية متنوعة بما في ذلك درجة البكالوريوس في القانون وبرنامجي ماجستير هما (ماجستير في القانون العام – ماجستير في القانون الخاص)، الكلية تعتمد خطة دراسية متميزة تهدف إلى تلبية إحتياجات المجتمع الإماراتي وتطوير مهارات موارده البشرية، يتم تقديم معظم المساقات باللغة العربية، وتوجد أيضًا بعض المساقات باللغة الإنجليزية، جميع البرامج المقدمة في الكلية تمت الموافقة عليها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والكلية تعمل جاهده على الحصول على الإعتماد الأكاديمي الدولي، وتأتي برامج بكالوريوس كلية القانون جامعة الإمارات على النحو التالي:

1- قسم القانون العام.

2- قسم القانون الخاص.

برامج الدراسات العليا في القانون جامعة الإمارات:

1- قسم القانون العام.

2- قسم القانون الخاص.

شروط القبول في كلية القانون جامعة الإمارات

توجد مجموعة من الشروط الأساسية لقبول الطلاب في كلية القانون جامعة الإمارات، تلعب دورًا بالغ الأهمية في تحقيق الأهداف التعليمية والمهنية للطلاب، يتم قبول الطلاب في الكلية بناءً على معايير تنافسية تقوم على تقييم المؤهلات الأكاديمية والقدرات التعليمية، من بين هذه الشروط الأساسية يجب على الطالب أن يحصل على شهادة الثانوية العامة (الصف الثاني عشر) بمعدل لا يقل عن 75% أو معادلة شهادة الثانوية العامة، عند تقديم طلب الإلتحاق بالكلية، يجب ألا يكون قد مر أكثر من سنة على حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة، كما يلزم على الطلاب الراغبين في الإلتحاق بكلية التربية بجامعة الإمارات بالإمتثال لمجموعة من الشروط والمتطلبات التي تضمن جودة التعليم وتأهيل الخريجين وهي:

الحصول على درجة (900) كحد أدنى في إختبار الإمارات القياسي (إمسات EmSAT) في مادة اللغة العربية أو ما يعادلها في إختبار الكفاءة للغة العربية بحد أدنى (6).

إجتياز المساق الاستدراكي (مساق المتطلب السابق) في اللغة العربية للقانون (ARBU150).

الحصول على درجة (600) كحد أدنى في إختبار الإمارات القياسي (إمسات EmSAT) في مادة الرياضيات، أو ما يعادلها من إختبارات الكفاءة في مادة الرياضيات لكل من:

إختبار التقييم الدراسي (SAT) بحد أدنى (485). إجتياز المساق الاستدراكي (مساق المتطلب السابق).

الرسوم الدراسية كلية القانون جامعة الإمارات

مكتب حسابات الطلبة هو المسؤول عن جميع المعاملات المالية المتعلقة بالطلاب في كلية القانون جامعة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك إيداع الرسوم الدراسية ورسوم السكن وغيرها من المعاملات، كما يدير المكتب عمليات الفوترة وإعادة المبالغ المستحقة للطلبة إذا لزم الامر، يمكن للطلاب الذين يحتاجون إلى وضع خطة لدفع الرسوم الدراسية التواصل مع مكتب حسابات الطلبة، تُعد الرسوم الدراسية لجميع كليات جامعة الإمارات العربية المتحدة معقولة مقارنة بالجامعات الدولية الأخرى، فيما يلي جدول يوضح الرسوم الدراسية لكل برامج كلية القانون جامعة الإمارات العربية المتحدة:

البرنامج الدراسي عدد الساعات المعتمدة الرسوم الدراسية لكل ساعة معتمدة الرسوم الدراسية الإجمالية بكالوريوس القانون 130 1,900 درهم إماراتي 247,000 درهم إماراتي ماجستير القانون العام 31 2,400 درهم إماراتي 74,400 درهم إماراتي ماجستير القانون الخاص 31 2,400 درهم إماراتي 74,400 درهم إماراتي ماجستير قانون التجارة الدولية 31 2,400 درهم إماراتي 74,400 درهم إماراتي

تحتفظ الجامعة بحقها في تغيير أي رسوم أو جميع الرسوم دون إشعار مسبق، تنطبق التغييرات على الطلاب المسجلين حاليًا وكذلك الطلاب الجدد، لن يتجاوز الحد الأقصى لأي زيادة في الرسوم عن 5% سنويًا.

رسوم السكن للطلبة (الدوليين – الوافدين) بجامعة الإمارات

حددت إدارة جامعة الإمارات العربية المتحدة شروطًا للطلبة الدوليين والوافدين للحصول على سكن في الحرم الجامعي، بالإضافة إلى رسوم السكن للطلبة الذين لا يتلقون منحًا دراسية، يجب على جميع الطلبة الراغبين في الإقامة في الوحدات السكنية في الحرم الجامعي الإلتزام بالقواعد التالية:

يمكن للطلبة الوافدين من خارج مدينة العين التقدم بطلب للحصول على سكن في الوحدات السكنية في الحرم الجامعي.

تبلغ رسوم السكن 5000 درهم إماراتي لكل فصل دراسي، وتشمل خدمات المواصلات والتغذية.

يجب دفع الرسوم بالكامل إلكترونيًا قبل بدء الفصل الدراسي. لا يمكن إسترداد الرسوم لأي سبب من الأسباب.

تعليمات البنك لإيداع المبالغ او التحويل المصرفي لرسوم السكن: