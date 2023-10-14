شروط القبول في كلية التربية جامعة الإمارات 2023 المتطلبات والرسوم الدراسية

تأسست كلية التربية جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1977 وهي من الكليات الرائدة في مجال التعليم العالي، وقد لعبت دورًا رياديًا في إعداد الكوادر التربوية والتعليمية في الدولة بصفه خاصة وعلى مستوى الشرق الأوسط بصفه عامة، تقدم الكلية برامج مهنية متطورة في مجال إعداد المعلمين وتأهيل قادة التعليم، فهي تقوم بإجراء البحوث وعقد المؤتمرات والندوات وتوفير التدريب المهني، تضم الكلية أربعة أقسام أكاديمية (المناهج وطرق التدريس – أصول التربية – التربية الخاصة – الصحة والتربية الرياضية)، كما تطرح الكلية برامج درجة البكالوريوس لإعداد المعلمين للتدريس في المرحلة الإبتدائية، ودرجة الماجستير في التربية لتأهيل القادة التربويين والأخصائيين في المناهج الدراسية، وبرنامج الدكتوراه للبحوث التربوية والدراسات المتقدمة، نسلط الضوء من خلال هذا المقال على كل ما تريد معرفته عن شروط القبول كلية التربية جامعة الإمارات، الرسوم الدراسية، رسوم السكن للطلبة الوافدين والدوليين، جميع متطلبات كلية التربية جامعة الإمارات العربية المتحدة.

شروط القبول كلية التربية جامعة الإمارات - متطلبات كلية التربية - الرسوم الدراسية

ما هي تخصصات كلية التربية جامعة الإمارات

تتمثل مهمة كلية التربية جامعة الإمارات العربية المتحدة في توفير البيئة الأكاديمية التي تحقق إستمرارية تطوير التعليم في الدولة من خلال الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية، وإجراء البحوث التربوية لإعداد المعلمين المؤهلين للقيام بهذه المهمة لخدمة المجتمع، وتعد الشراكات مع المؤسسات البارزة أمرًا أساسيًا لنجاح كلية التربية حيث تسهم هذه الشراكات في تعزيز دور الكلية في مجال التعليم وتنمية، وتطمح الكلية إلى أن تكون مركزًا للتميز الأكاديمي في المنطقة، وأن تسهم في إعداد معلمين وقادة مدارس يتمتعون بالمعرفة والمهارات المهنية وفقًا للمعايير التربوية العالمية، وتتكون كلية التربية جامعة الإمارات من أربعة أقسام أكاديمية وهي:

قسم أصول التربية .

. قسم التربية الخاصة .

. قسم التربية الرياضية .

. قسم المناهج وطرق التدريس.

ما هي برامج بكالوريوس كلية التربية

تقدم كلية التربية جامعة االإمارات ثلاثة برامج بكالوريوس لإعداد المعلمين وهم بكالوريوس التربية في الطفولة المبكرة، بكالوريوس التربية في التربية الصحية والبدنية، بكالوريوس التربية الخاصة، أما برامج الدراسات العليا، فقد توسعت الكلية في تقديمها لبرامج أكثر لتلبية متطلبات سوق العمل في جميع التخصصات، حيث تقدم برامج دكتوراه الفلسفة في مناهج وطرق تدريس اللغة والرياضيات والعلوم، وماجستير في التربية الإبتكارية تخصص الإبتكار في التدريس، وماجستير الطفولة المبكرة، وماجستير مزدوج في التعليم مع جامعة التربية في هونغ كونغ، بالإضافة إلى ماجستير في التربية في المناهج وطرق التدريس في خمسة مسارات وهي (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية)، وتأتي برامج بكالوريوس التربية جامعة الإمارات على النحو التالي:

1- قسم التربية الرياضية.

2- قسم التربية الخاصة.

برامج الدراسات العليا كلية التربية جامعة الإمارات العربية المتحدة:

1- قسم التربية الخاصة.

2- قسم أصول التربية.

شروط القبول كلية التربية جامعة الإمارات

توافر شروط القبول في كلية التربية جامعة الإمارات هي عنصر أساسيًا للإلتحاق بالجامعة وتحقيق الأهداف التعليمية والمهنية، يتم قبول الطلبة في كلية التربية جامعة الإمارات على أساس تنافسي، بناءً على تقييم المؤهلات الأكاديمية والقدرات التعليمية، ومن أهم هذه الشروط حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة (الصف الثاني عشر) بمعدل 75% كحد أدنى أو معادلة شهادة الثانوية العامة، عند تقديم طلب الإلتحاق بالكلية يجب أن لا يكون قد مر على شهادة الثانوية العامة أكثر من سنة، على الطلاب الراغبين في الإلتحاق بكلية التربية جامعة الإمارات الإلتزام بمجموعة من الشروط والمتطلبات التي تهدف إلى ضمان جودة التعليم وتأهيل الخريجين وهي:

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من إحدى المدارس الحكومية أو الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 75% في الثانوية العامة.

إجتياز إختبار الإمارات القياسي (إمساتEmSAT) في الرياضيات والعلوم بدرجة لا تقل عن (900) لكل مادة.

إجتياز المقابلات الشخصية.

شروط القبول للطلبة الدوليين:

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من إحدى المدارس الحكومية أو الخاصة في بلد الطالب.

الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 80% في الثانوية العامة.

تقديم ترجمة معتمدة لشهادة الثانوية العامة وجميع المستندات المطلوبة.

تقديم إختبار اللغة الإنجليزية (IELTS) أو (TOEFL) بدرجة لا تقل عن 7.0.

تقديم شهادة إجتياز إختبار الإمارات القياسي (إمساتEmSAT) في الرياضيات والعلوم بدرجة لا تقل عن (700) لكل مادة.

إجتياز المقابلات الشخصية.

ما هي الرسوم الدراسية كلية التربية

مكتب حسابات الطلبة هو المسؤول الرئيسي عن جميع العمليات المالية المتعلقة بالطلاب في كلية التربية جامعة الإمارات العربية المتحدة، يتضمن ذلك إيداع الرسوم الدراسية ورسوم السكن وجميع المعاملات المالية الأخرى، بالإضافة إلى ذلك يقوم المكتب بإدارة عمليات الفوترة وإعادة المبالغ المستحقة للطلاب عند الإقتضاء، يستطيع أيضًا الطلاب الذين يحتاجون إلى وضع خطة لدفع الرسوم الدراسية وتسديدها على مراحل التواصل مع مكتب حسابات الطلبة، تُعد الرسوم الدراسية لجميع كليات جامعة الإمارات جيده مقارنة بالكثير من الجامعات الدولية الأخرى، ولتوضيح الرسوم الدراسية المستحقة لكل برامج كلية التربية جامعة الإمارات، فيما يلي جدول يوضح تلك الرسوم بالتفصيل:

المستوى التخصص الساعات المعتمدة الرسوم لكل ساعة معتمدة الرسوم الدراسية الإجمالية بكالوريوس التربية العامة 130 ساعة معتمدة 1,900 درهم إماراتي 247,000 درهم إماراتي بكالوريوس التربية الخاصة 130 ساعة معتمدة 1,900 درهم إماراتي 247,000 درهم إماراتي بكالوريوس التربية الرياضية 130 ساعة معتمدة 1,900 درهم إماراتي 247,000 درهم إماراتي ماجستير التربية 36 ساعة معتمدة 2,300 درهم إماراتي 82,800 درهم إماراتي ماجستير التربية الخاصة 36 ساعة معتمدة 2,300 درهم إماراتي 82,800 درهم إماراتي ماجستير التربية الرياضية 36 ساعة معتمدة 2,300 درهم إماراتي 82,800 درهم إماراتي دكتوراه التربية 60 ساعة معتمدة 2,400 درهم إماراتي 144,200 درهم إماراتي دكتوراه التربية الخاصة 60 ساعة معتمدة 2,400 درهم إماراتي 144,200 درهم إماراتي دكتوراه التربية الرياضية 60 ساعة معتمدة 2,400 درهم إماراتي 144,200 درهم إماراتي

رسوم سكن جامعة الإمارات للطلاب (الدوليين – الوافدين)

جامعة الإمارات العربية المتحدة قد وضعت مجموعة من الشروط التي يجب أن يلتزم بها الطلاب (الدوليين – الوافدين) الراغبين في الحصول على سكن داخل حرم الجامعة، يتعلق هذا الإلتزام بالرسوم المستحقة للسكن فقط دون مستحقات الرسوم الدراسية، وفيما يلي تفصيل لتلك الشروط التي يجب على جميع الطلاب والطالبات الراغبين في الإقامة في المدينة الجامعية التقيد بها:

الإلتزام التام بسياسات الإسكان ولوائح الحياة السكنية.

يحق للطلبة الوافدين من خارج مدينة العين الحصول على سكن جامعة الإمارات.

رسوم سكن طلبة البكالوريوس 5000 درهم إماراتي، شاملة خدمات المواصلات والتغذية.

رسوم سكن طلبة الدراسات العليا 5600 درهم إماراتي، شاملة خدمات المواصلات والتغذية.

يستطيع الطلبة دفع رسوم السكن إلكترونيًا دفعه واحده، ولا يحق للطالب إسترداد الرسوم لأي سبب.

تعليمات البنك لإيداع المبالغ او التحويل المصرفي لرسوم السكن: