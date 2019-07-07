شروط القبول في تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية 2019 || وموعد التقديم لطلاب الشهادة الثانوية العامة أو الأزهرية أو أو الشهادات المعادلة

اسم الكلية شروط التقدم

الكلية البحرية أن يكون الحد الأدنى للنجاح 70% تقبل للحاصلين على الشهادات الثانوية الأزهرية والكليات المعادلة (علمي – أدبي) يجب لا يزيد عمر الطالب أو الطالبة في تاريخ 1 نوفمبر 2019 عن 21 عاما.

الكلية الجوية من حاصلي للشهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة (علمي – أدبي) الحد الأدني للقبول بالكلية 60%. يجب لا يزيد عمر الطالب أو الطالبة في 1 نوفمبر 2019 عن 21 عاما.

الكلية الفنية العسكرية من المتقدمين حاصلين على الشهادات الثانوية العامة(قسم علمي رياضيات) والقسم العلمي من خريجي الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة. يشرط أن يكون حاصل على 70% كحد أدني في الرياضيات والفيزياء، على ألا يقل المجموع الكلي عن 92%. يجب لا يزيد عمر الطالب أو الطالبة في 1 نوفمبر 2019 عن 21 عاما.

كلية الدفاع الجوي من حاصلي الشهادة الثانوية العامة، علمي، (قسم رياضيات) فقط، والقسم العلمي من الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة. يجب أن يكون نسبة حصول الطالب في مادتي الفيزياء والرياضيات عن 70%، ومجموع كلي بحد أدنى 85%. ألا يزيد عمر المتقدم للكلية في 1 نوفمبر المقبل عن 21 عاما.

كلية الطب بالقوات المسلحة من حاصل على الشهادة للذكور والأناث الثانوية العامة (قسم علمي علوم) ومن الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة. ألا يقل المجموع الكلي عن 95%. يجب لا يزيد عمر الطالب أو الطالبة عن 21 في تاريخ الأول من نوفمبر 2019.