شروط القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية.. وطريقة التقديم
يبحث الكثيرون من أولياء الأمور والطلاب عن طريقة “التقديم” في الجامعة السعودية الإلكترونية، بالإضافة إلى معرفة طريقة القبول، وذلك من أجل الانضمام إلى الجامعة والحصول على فرصة تعليمية بداخلها، لذا نرصد لكم في السطور التالية طريقة التقديم ومعرفة شروط الالتحاق بالجامعة في السطور التالية.
اشتراطات القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية
- في البداية، يمنع الاستفادة من خدمات الالتحاق بالجامعة أكثر من مرة، فلا يجوز التقديم لمن التحق بالجامعة في وقت سابق.
- يجب أن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة، على أن يكون أقل سن للتقديم 17 عامًا.
- لا يقبل الطلاب الذين تخطت أعمارهم 21 عامًا، ويجب أن يكون الطالب قد نجح في تحقيق آداءًا أكاديميًا متميزًا خلال مرحلة التعليم الثانوي.
- يكون التقديم للجامعة في المواعيد المحددة سلفًا، والتي يتم فيها فتح باب القبول.
- يجب أن يكون الطالب متميزًا في اللغة الإنجليزية، أو على الأقل يكون قادرًا على تعلمها، خاصة وأن الجامعة تحرص على تقديم دورات مكثفة في اللغة الإنجليزية خلال العام الأول من الدراسة لضمان إتقانها.
- تتيح الجامعة إمكانية التقديم أمام الطلاب من خلال شركة “ديلويت”، ويجب تخطى متطلبات الترشيح فيها، ثم يقوم الطالب بعد ذلك بالتقديم للجامعة.
طريقة وخطوات التقديم للجامعة السعودية الإلكترونية
- في البداية، قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للجامعة والمتاح أمام الجميع عبر شبكة الإنترنت.
- بعد ذلك يقوم الراغب في التقدم للالتحاق بالجامعة، بـ “الضغط” على الأيقونة الخاصة بـ “بوابة القبول والتسجيل”، ثم بعدها حدد مستوى البكالوريوس الذي ترغب في الالتحاق به.
- الخطوة التالية تتمثل في الضغط على الأيقونة الخاصة بتقديم “طلب جديد”، ثم بعدها يتم الشروع في العمل على إنشاء حسابًا لمستخدم جديد.
- املأ البيانات المطلوبة، وبعدها قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، ثم اضغط على كلمة “متابعة”.
- بعد الضغط على “متابعة” ستظهر أمامك المقررات الدراسية التي ترغب في التسجيل فيها، قم بتحديدها وبعدها قم بالضغط على “متابعة” مرة أخرى، لننتقل بعدها إلى اختيار الفصل الدراسي.
- بعد اختيار الفصل الدراسي، قم بكتابة المعلومات الخاصة بك، ثم اختر التخصص الذي ترغب في التسجيل فيه، ثم اضغط على “متابعة” للمرة الأخيرة وقم بإرسال الطلب، وبعدها انتظر الرد.