يبحث الكثيرون من أولياء الأمور والطلاب عن طريقة “التقديم” في الجامعة السعودية الإلكترونية، بالإضافة إلى معرفة طريقة القبول، وذلك من أجل الانضمام إلى الجامعة والحصول على فرصة تعليمية بداخلها، لذا نرصد لكم في السطور التالية طريقة التقديم ومعرفة شروط الالتحاق بالجامعة في السطور التالية.

شروط القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية.. وطريقة التقديم

اشتراطات القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية

في البداية، يمنع الاستفادة من خدمات الالتحاق بالجامعة أكثر من مرة، فلا يجوز التقديم لمن التحق بالجامعة في وقت سابق.

يجب أن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة، على أن يكون أقل سن للتقديم 17 عامًا.

لا يقبل الطلاب الذين تخطت أعمارهم 21 عامًا، ويجب أن يكون الطالب قد نجح في تحقيق آداءًا أكاديميًا متميزًا خلال مرحلة التعليم الثانوي.

يكون التقديم للجامعة في المواعيد المحددة سلفًا، والتي يتم فيها فتح باب القبول.

يجب أن يكون الطالب متميزًا في اللغة الإنجليزية، أو على الأقل يكون قادرًا على تعلمها، خاصة وأن الجامعة تحرص على تقديم دورات مكثفة في اللغة الإنجليزية خلال العام الأول من الدراسة لضمان إتقانها.

تتيح الجامعة إمكانية التقديم أمام الطلاب من خلال شركة “ديلويت”، ويجب تخطى متطلبات الترشيح فيها، ثم يقوم الطالب بعد ذلك بالتقديم للجامعة.

طريقة وخطوات التقديم للجامعة السعودية الإلكترونية