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ننشر شروط التقديم في المدارس العسكرية الرياضية

دينا سليمان

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عبر محرك «جوجل» بحثًا عن الشروط اللازمة للتقديم في المدارس العسكرية الرياضية، وذلك من قبل طلاب الصف الثالث الإعدادي الذي حصلوا على نتائجهم الأيام الماضية من خلال بوابة التعليم الأساسي وذلك بأرقام الجلوس.

شروط التقديم في المدارس العسكرية

شروط التقديم في المدارس العسكرية الرياضية

وتتاح المدارس العسكرية الرياضية للطلاب الذي أنهوا المرحلة الابتدائية والإعدادية، وذلك بعد التأكد من انطباق الشروط عليهم والتي بدورنا سنستعرضها لكم من خلال السطور التالية لذا عليكم متابعتنا.

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يستطيع طلاب المرحلة الإعدادية الآن أن يقوموا بسحب ملفاتهم والتقدم إلى أقرب المدارس العسكرية الرياضية لهم، بالإضافة إلى شراء ملف تقديم خاص بالمدرسة والخضوع إلي المقابلة الشخصية وكشف الهيئة لأنه في حالة عدم اجتيازه لم يتم القبول، أما عن المحافظات المتوفر بها مدارس العسكرية الرياضية فهي (القاهرة وأسيوط والمنيا والسويس)، وغيرها.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدارس العسكرية

  • 16 صورة شخصية للطالب.
  • بيان نجاح للشهادة الإعدادية.
  • صورة من بطاقة الأم والأب.
  • فيش للطالب.
  • أصل القيد العائلي وصورة منه أصل مستخرج شهادة ميلاد كمبيوتر وعدد أربع صور منه.
  • ملف تقديم خاص بالمدارس العسكرية من منطقة التجنيد.

الشروط الواجب توافرها للتقديم في المدارس العسكرية

  • أولًا أن يكون مصري الجنسية ولأبويين مصريين.
  • ثانيًا أن يتمتع بحسن السير والسلوك.
  • ثالثًا عدم فصله من مدارس أخرى.
  • رابعًا أن يستطيع أن يتجاوز الاختبارات الرياضية والجسدية التي سيخضع لها.
  • خامسًا يجب أن يكون عمر الطالب مناسب إذا كان من المتقدمين من المرحلة الابتدائية.
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دينا سليمان

صحفية حرة ومقدمة برامج، أعمل في الصحافة منذ عام 2015 سبق لي العمل بعدد من الجرائد والمواقع الإلكترونية.

أعشق المغامرات الصحفية وتوعية الجماهير من خلال المعلومات السليمة في كافة مجالات الحياة.

حاصلة على ليسانس آداب تاريخ من جامعة القاهرة، وأعمل حاليًا على التقديم في الدراسات العليا.


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