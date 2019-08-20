شروط التحويلات بين الكليات المناظرة وغير المناظرة لطلاب المرحلتين الأولى والثانية وموعد أغلاق باب التحويلات

شروط التحويلات بين الكليات ، تشهد الساحة التعليمية فى مصر خلال الآونة الأخيرة حالة من الترقب الكبير بعد الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة حيث دخل الطلاب والطالبات مرحلة جديدة من مرحلة البحث عن الكليات التى تتناسب مع طموحاتهم وأيضا وفقا للمعايير مكاتب التنسيق والمجموع الذى حصل عليه الطالب خلال العام الدراسي الحالي ، وجاءت مكاتب التنسيق تزف بشرى سارة لحاملي شهادة الثانوية العامة بعد حالة الضغط النفسي خلال فترة الامتحانات وتطبيق نظام البوكليت ، لتعلن عن انخفاض الحد الأدنى للدخول للجامعات للعام الحالي لتتناسب مع درجات الطلاب ، حيث شهدت الفترة السابقة نتائج المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات حيث مع انخفاض دخول كليات القمة للمرحلة الاولى ، ومع أنتهاء المرحلة الاولى لتنسيق الجامعات .

وأيضا يعلن وزير التعليم العالى عن فتح باب المرحلة الثانية لتنيسق الجامعات للعام الجامعى الحالى 2017/2018 ، مع توافر عدد كبير من الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية ، مع أنخفاض الحد الادنى للدخول للجامعات ، ومع الساعات الماضية أعلن وزير التعليم العالى خلال مؤتمر صحفى عن نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة للعلمي والأدبي موقع بوابة الحكومة المصرية وأماكن شاغرة للمرحلة الثالثة احصل على نتيجتك

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خلال المتابعة المستمرة داخل مكاتب التنسيق اليوم الثلاثاء وعن أخبار مكاتب التحويلات امام الطلاب خلال المرحلتين والاولي والثانية حسب الخريطة الزمنية ، حيث اكد رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنيسق ان عدد من الطلاب قد تقدموا الى التحويلات وتقليل الاغتراب ما يقرب الى 86 الف طالب وطالبة

وخلال البيان الذي أدلي به عطا وفقاً للشروط والقواعد التى تنظم عملية التحويلات بين الكليات المناظر يكون فىحدود الحد الادني للقطاع والتحويلا للكليات الغير مناظر باستيفاء الحد الادني للكلية المردا االتحويل اليها أيضا الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى والتحويل عن طريق التنسيق الالكترونى فقط