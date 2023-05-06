شرح طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1445 “بخطوات سهلة وميسرة”

كشفت وزارة التعليم السعودية عن مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1445، بعد أن انتشرت أخبار مختلفة عن موعد تسجيل الطلاب، إذ يقوم أولياء الأمور خلال تلك الفترة بتسجيل أبنائهم في المرحلة الابتدائية، وذلك أن كانوا في العمر المناسب للتسجيل بالصف الأول، وتعتمد وزارة التعليم على التسجيل الإلكتروني للتسهيل على أولياء الأمور في التسجيل لأبنائهم، كما يتم اختيار الأبناء المناوبين لدخول الصف الأول وفق نظام آلي، حيث أعلنت الوزارة عن خطوات بسيطة لأولياء أمور الطلاب من أجل التسجيل.

طريقة تسجيل الصف الأول 1445

أكدت وزارة التعليم أن تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي 1445 لن يكون من خلال بوابة نور الإلكترونية، بل سيتم تسجيل الأبناء من خلال الرابط الذي سأرسله الوزارة إلى أولياء الأمور، ويتم اتباع الطريقة التالية فور استقبال الرسالة:

يصلك رسالة إلى هاتفك بها رابط التسجيل.

قم بالضغط على الرابط وابدأ تسجيل الطالب.

سجل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام وانتقل إلى التالي.

تظهر بيانات ولي الأمر تأكد من إضافة رقم الجوال والبريد واضغط التالي.

يظهر أمامك الأبناء المسموح لهم بالتسجيل قم باختيار الابن أو الابنة.

سيتم عرض العناوين الوطنية المسجلة في القنوات الرسمية.

قم باختيار العنوان الخاص بك أو انتقل إلى تحديد عنوانك على الخريطة.

ستظهر لك المدارس الأقرب لك يمكنك أن تقوم بترتيبها وفق الأقرب إليك.

تنتقل إلى بيانات فحص اللياقة أو يمكن اختيار إرسال الطلب مباشرة.

بعدها تجد إشعار نجاح التسجيل.

يمكنك متابعة حالة الطلب في قائمة طلباتي.

موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445

يبدأ تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في المملكة العربية السعودية بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 17 شوال لعام 1444، إذ يتم التسجيل من خلال الخطوات السابقة، على أن يتم بدء تسجيل طلاب الروضة بداية من يوم 1/11/1444، ويكون تسجيل طلاب الروضة من خلال بوابة نور عن طريق حساب ولي الأمر دون اختلاف عن السنوات السابقة في تسجيل طلاب الروضة.

نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 1445

يتم الإعلان عن نتيجة التسجيل الخاصة بطلاب الصف الأول في المملكة العربية السعودية بعد انتهاء فترة التسجيل، ويمكنك أن تقوم بالاستعلام عن النتيجة من خلال قائمة “طلباتي” في الرابط الذي يصل إلى هاتفك للتسجيل، كما أنه سيتم إرسال رسالة هاتفية فور إعلان نتيجة القبول، توضح حالة قبول ابنك أو ابنتك في العام الدراسي المقبل.