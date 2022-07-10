شرح طريقة الاستعلام عن نتائج الباكالوريا 2022 سوريا عبر موقع “moed.gov.sy”

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن نتائج الباكالوريا 2022 للثانوية العامة- علمي وأدبي- يوم الخميس 07 يوليو، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تصحيح الأوراق وتدقيق الدرجات، حيث أكد السيد دارم الطباعي وزير التربية والتعليم السوري في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهيرة يوم الخميس أنه تم الإعلان عن نتائج الباكالوريا 2022 جميع الفروع، وقد أتاحت الوزارة رابط الاستعلام عن النتائج عبر منصة “moed.gov.sy”.

سنتعرف معكم في هذا المقال على رابط الحصول على نتائج الباكالوريا 2022، وخطوات الحصول على النتيجة لجميع الفروع.

خطوات الاستعلام عن نتائج الباكالوريا 2022 سوريا

يستطيع الطلاب وأولياء الطلاب الاستعلام عن نتائج الباكالوريا 2022 سوريا، وذلك حسب الفرع، علمي وأدبي وذلك باتباع الخطوات التالية:

الاستعلام عن نتائج الباكالوريا برقم الاكتتاب:

نقوم بالولوج إلى رابط نتائج الشهادة الثانوية بكافة فروعها.

نقوم باختيار الفرع الخاص بالطالب وفيما يلي روابط الفروع حسب التخصص:

رابط نتائج الباكالوريا 2022 الفرع العلمي.

رابط نتائج الباكالوريا 2022 الفرع الأدبي.

ثم نقوم باختيار المحافظة.

وبعدها نقوم بكتابة رقم الاكتتاب.

وفي الأخير نضغط على أيقونة ابدأ البحث، فتظهر النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الباكالوريا بالاسم: