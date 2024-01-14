“شئون الجامعات” تُتيح للطالب الجامعي دراسة تخصصين في آن واحد ضمن مبادرة الدرجات العلمية المخصصة ذاتياً

يعد مشروع الدرجات العلمية المخصصة ذاتياً إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في عدد من التخصصات، والذي يهدف إلى تمكين الطلبة من دراسة جزء من تخصص آخر مع التخصص الأساسي اختياريا وتزامنا وفق شروط وأحكام محددة.

مبادرة الدرجات العلمية المخصصة ذاتيا- واس الإخبارية

مبادرة الدرجات العلمية المخصصة ذاتيا

يوجد عدد من الأنماط في ذلك البرنامج وهي تخصصات “بيني، مزدوج، فرعي” حيث يمكن للطالب اختيار التخصص الذي يريد دراسته مع التخصص الأساسي حيث يتم تقسيمها إلى الفئات التالية:

تخصص بيني Interdisciplinary: برنامج أكاديمي يدمج بين تخصصين رئيسيين مختلفين أو أكثر وينتهي بمؤهل واحد.

تخصص مزدوج Double Major: برنامج أكاديمي يتيح للطالب الحصول على تخصص رئيسي آخر، بالإضافة إلى تخصصه الأساسي.

تخصص فرعي Minor: برنامج يتيح للطالب الحصول على تخصص فرعي بالإضافة إلى تخصصه الأساسي.

الجامعات المُنفذة للمبادرة

يبدأ تطبيق المبادرة في خمسة جامعات سعودية وذلك في المرحلة الأولى من المبادرة، على أن يتم تطبيقها في باقي الجامعات السعودية خلال المراحل التالية، والجامعات التي ستبدأ تطبيق المبادرة هم:

جامعة الملك عبدالعزيز.

جامعة الملك فيصل.

جامعة القصيم.

جامعة الأميرة نورة.

الجامعة السعودية الإلكترونية.

أهداف المبادرة

يسعى برنامج الدرجات العلمية المخصصة ذاتيا ضمن مبادرة تنمية القدرات البشرية إلى تحقيق الأهداف التالية:

المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

تحسين جاهزية الشباب وتأهيلهم.

رفع كفاءة المخرجات التعليمية ومستوى المعارف والمهارات.

إتاحة التنويع في الخطط الدراسية حسب الرغبات.

موعد التسجيل في المبادرة

يبدأ التسجيل في المبادرة من يوم الأحد 14 يناير 2024 وحتى يوم الخميس 18 يناير، ويكون التسجيل في التخصصات التالية: