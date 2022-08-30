سعر الترم في الجامعة السعودية الإلكترونية والكليات الخاصة بها

الجامعة السعودية الإلكترونية هي مؤسسة جامعية حكومية تقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ولها فروع عديدة في (الدمام، جدة، المدينة المنورة، القصيم، أبها، تبوك، جازان، حائل، نجران، الأحساء) تأسست عام 2011 تعتمد علي التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج ويمكن التعلم بالحضور المباشر أو الحضور عن طريق التقنية وتقدم العديد من الدورات في التعلم المستمر والتعلم مدي الحياه لكافة المواطنين السعوديين، ووفقاََ للخطة المعتمدة للجامعة توسعت الجامعة في افتتاح مراكز تعليمية في المناطق، والتعليم الذي تقدمه الجامعة مبني علي أفضل نماذج التعليم وتتعاون الجامعة مع عدة جامعات دولية

سعر الترم في الجامعة السعودية الإلكترونية :-

18000 ألف ريال، وهو حاصل ضرب (عدد الساعات 24× قيمة الساعة الدراسية 750ريال سعودي)

مستقبل الجامعة الإلكترونية :-

خريج الجامعة الإلكترونية يتوقف مستقبله علي درجة تميزه فكلما كان الطالب متميز كلما زادت فرصته في الإلتحاق بوظائف متعددة وفرصة خريجين هذه الجامعة تكون كبيرة في مجال التعلم الإلكتروني وهذا المجال يساهم في بناء المعرفة والإقتصاد في المستقبل وبناء مستقبل أفضل فهؤلاء الخريجين من هذه الجامعة سيؤثرون في المملكة السعودية وفي العالم بأكمله لأن هذه الجامعة تزيد من كفاءة طلابها وتطوير مهاراتهم لتوظيفهم ولجعلهم أشخاص مؤثرين في مجتمعهم بشكل فعال وبناء وإيجابي وحل مشكلات المجتمع التي يمكن أن يواجهها ومواجهة التحديات علي المستوي الدولي أو المحلي وتحافظ علي هويتهم الإسلامية وتقدم الجامعة لطلابها برامج البكالوريوس والماچستير.

شركاء الجامعة:-

هناك من ساهم في تأسيس وتطوير الجامعة :-

جامعة أوهايو

معهد فلوريدا التقني

إي إف

جامعة فرانكلين

جامعة كولورادو

بلاك بورد

جامعة تونس المنار

المكتبة الرقمية السعودية

الكليات التي تحتوي عليها الجامعة:-

كلية العلوم والدراسات النظرية

كلية العلوم الإدارية والمالية

كلية الحوسبة والمعلوماتية

كلية العلوم الصحية

تداولت العديد من الأخبار في بعض مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص طلاب الجامعة السعودية الإلكترونية أثناء لقاءهم مع الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المعيقل مدير الجامعة وما بدا عليهم من قلق وتساؤلات بخصوص شهادة خريجين الجامعة السعودية الإلكترونية والجامعة تود أن توضح :-

التعليم المدمج هو نمط التعليم بالجامعة السعودية الإلكترونية منذ أن نشأت.

إستغرقت الجامعة عامين دراسيين بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية لدراسة تصنيف الشهادة، واعتماد الجامعة علي نظام الإنتظام ونظام الإنتساب ونظام التعليم عن بعد.

تم إدراج نمط تعليمي جديد وهو (التعليم المدمج) نتج عن جهود الوزارات.

وبهذا تكون الجامعة أوضحت سبب تغيير مسمي شهادة الجامعة إلي التعليم المدمج حتي يتناسب مع نمط التعليم الفعلي.