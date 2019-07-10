سجل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس اليوم السابع لمعرفة نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩

اقتربت وزارة التربية والتعليم من الإعلان رسمياً عن نتيجة الثانوية العامة 2019، حيث أوضحت مصادر مطلعة أنه اقترب الانتهاء من جميع أعمال الكنترولات من تصحيح ومراجعة نهائية ورصد درجات الطلاب، وسوف يتم انعقاد مؤتمر صحفي موسع داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩ للقسمين العلمي والأدبي لجميع المحافظات وذلك بحضور السيد الدكتور طارق شوقي ومجموعة من المسؤولين بالوزارة.

وبعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 سيتم نشرها عبر موقع وزارة التربية والتعليم وإعلان أسماء أوائل الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والكشف عن نسبة نجاح الثانوية العامة 2019، كما سيتم نشر نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر اليوم السابع 2019.

نتيجة الثانوية العامة 2019 وزارة التربية والتعليم

يقدم لكم موقع نجوم مصرية رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع ومن خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم، والجدير بالذكر قد أتاح موقع اليوم السابع رابط تسجيل البيانات للحصول على النتيجة فور ظهورها، وعبر موقع نجوم مصرية ندعوك سجل رقم جلوسك والشعبة في تعليق وسوف تعمل على جلب نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع فور إعلانها.

والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت منذ أيام قليلة نسب النجاح في العينة العشوائية لطلاب الشهادة الثانوية العامة والتي جاءت كالتالي: اللغة الإنجليزية 90% – الفيزياء 85.4% – التاريخ 78.2% – الاستاتيكا 85.1% – الأحياء 91.5% – علم النفس والاجتماع 95.5% – الجغرافيا 94.9% – الكيمياء 83.4% – الفلسفة والمنطق 94.1%.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس اليوم السابع

خصص موقع اليوم السابع رابط تسجيل البيانات كما ذكرنا أعلاه وذلك للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس فور اعتمادها والإعلان عنها، فيما سيتم نشر النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2019 فور صدورها مباشرة، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات.